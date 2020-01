Mit Herz und Verstand für die gute Sache

Dieses Turnier ist eine Herzenssache – und das nicht nur für den gastgebenden FC Türk Gücü Helmstedt. Wenn am Sonntag, 26. Januar, von 10 Uhr an der 4. Charity Cup in der Sporthalle in Beendorf über die Bühne geht, dann wird es wieder nur Gewinner geben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht...