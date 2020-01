„Das war ein Statement“: HG Elm siegt deutlich

Das darf als deutliches Signal an die Konkurrenz verstanden werden. Mit 42:28 (23:11) fertigte die HG Elm zum Rückrundenstart in eigener Halle die HSG Nord Edemissen ab und verteidigte ihre Spitzenposition in der Handball-Landesliga vor der ebenfalls siegreichen SG Zweidorf/Bortfeld. „Das war ein...