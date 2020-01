„Richtig gut gespielt“: TuS raus mit Applaus

Ein Quartett ging in der Sporthalle am Rosinenweg in Lehre auf Titeljagd. Denn dort richtete der TuS Essenrode die Faustball-Landesmeisterschaften der Altersklasse M45 aus – und neben einem Team des Gastgebers waren drei weitere Mannschaften am Start. Für sie ging es – außer um den Titel – dort...