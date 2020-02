Heimspiel für das Vietzke-Team in der Amselstieghalle

Die Vorfreude steigt: Am Sonntag (ab 11 Uhr) steht für JSG Schöningen/Königslutter der Höhepunkt der Hallensaison an: die Futsal-Niedersachsenmeisterschaft in der Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt. „Das wird ein großes Ereignis, auch wenn man sich die tolle Halle mit den Tribünen ringsherum...