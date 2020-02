Im Endspurt verspielt der HSV den Sieg

Das war unnötig! Quasi in letzter Sekunde gab Handball-Verbandsligist HSV Warberg/Lelm beim MTV Groß Lafferde einen wichtigen Sieg noch aus den Händen. 25:25 (14:12) hieß es am Ende einer Partie, in der die Warberger 97 Sekunden vor dem Ende und bei einer 25:22-Führung wie die sicheren Sieger...