Turnier der F-Junioren in Schöningen ein voller Erfolg

Tolle Spiele, große Kulisse und nur Gewinner: In der Gerhard-Müller-Sporthalle fanden die Futsal-Kreisturniere der F-Junioren statt. In insgesamt drei Gruppen zeigten die Nachwuchskicker, was in ihnen steckt. „Alle waren sich einig, es gab nur Sieger“, erklärte Klaus Weste vom NFV-Kreis Helmstedt...