Gelungener Abschluss der Hallen-Saison

Knapp drei Monate lang ging es in der Halle hoch her, doch mit dem Turnier der G-Junioren und der Endrunde der E-Junioren hat die Futsal-Saison nun ein Ende gefunden. Als letzter Kreismeister wurde die U11 des FC Schunter geehrt. Der Schunter-Nachwuchs zeigte sich in der Helmstedter Kanthalle...