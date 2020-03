1:3 in Grasdorf: Bornum muss den Thron räumen

Sie haben das Gipfeltreffen und damit auch die Tabellenführung verloren: Die Verbandsliga-Volleyballer des TV Bornum mussten sich im Spitzenspiel beim VfL Grasdorf mit 1:3 (21:25, 16:25, 25:18, 21:25) geschlagen geben und den Gastgebern damit am vorletzten Spieltag den Platz an der Sonne überlassen.

„Personell waren wir gut aufgestellt, die Stimmung im Vorfeld war gut“, konstatierte TVB-Teamsprecher Holger Klopschar. Die Bornumer hatten dennoch taktisch etwas umgestellt: Ingo Frassek übernahm eine Mittelblockerposition, Holger Klopschar und Alexander Olheiser agierten als Hauptangreifer auf der Außenposition.

Zunächst gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen, bis zu einem 19:18 waren die Gäste immer leicht in Führung. „Fehler werden aber bestraft. Wir konnten uns nicht absetzen und den Druck erhöhen. Wir schwächelten im Abschluss und mussten dem VfL Grasdorf den Satz noch überlassen“, berichtete Klopschar.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs stellten die Bornumer wieder auf ihre gewohnte Aufstellung um: Frassek wechselte wieder auf die Außenposition, da Grasdorf aufgrund der TVB-Aufschläge kaum über die Mittelposition angreifen konnte und stattdessen seine Chancen über die Außenpositionen und den Rückraum suchte. Bis zu einem Spielstand von 7:7 war es erneut ausgeglichen. „Wir hatten dann aber Probleme, uns auf deren Angriff einzustellen. Unser Block war teilweise zu nachlässig und stellte sich zu wenig auf den gegnerischen Angriff ein. Es war dadurch schwierig, die Positionen in der Abwehr zu finden“, meinte Klopschar und schob nach: „Unsere Annahme war insgesamt gut, wir hatten aber Probleme im Spielaufbau. Unsere Angreifer wurden zu wenig in Szene gesetzt.“ Die Gastgeber nutzten das aus, zogen auf 15:8 davon und gewannen auch Satz 2.

Durchgang 3 lief dann so, wie es sich die Gäste erhofft hatten: „Grasdorf kam etwas aus dem Rhythmus und machte Fehler im Angriff. Zudem zeigten wir Stärke im Angriff“, erklärte Klopschar. Der TVB enteilte auf 16:7 und entschied den Satz letztlich klar für sich.

„Wir schöpften nun Hoffnung auf einen Teilerfolg und wollten in den fünften Satz. Wir nahmen den Schwung mit in den vierten Satz und setzten uns auf 11:4 ab“, schilderte der Teamsprecher. Doch in der Folge haperte es bei den Bornumern im Spielaufbau, die Bälle wurden nicht mehr verwertet – und Grasdorf kämpfte sich immer weiter heran. Bei 19:17 lagen die Gäste noch in Front, aber der VfL hatte die besseren Nerven und sicherte sich noch den Matchgewinn.

„Da war mehr drin, bei so einem Spiel muss man abliefern, da muss jeder an sich arbeiten“, betonte Klopschar.

TVB: Frassek, Korzinovski, Schneider, A. Futterschneider, J. Futterschneider, Sante, Olheiser, Stautmeister, Meyer, Klopschar.