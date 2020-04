Der NFV-Plan – und viele ungeklärte Fragen

Die unvollendete – oder doch die unendliche Geschichte? Seine letzte Spielzeit als Trainer des Fußall-Bezirksligisten SV Lauingen Bornum hatte sich Lars Körner-Konsierke anders vorgestellt. Sein Beispiel zeigt aber auch, welche abstrusen Folgen der Plan des NFV, die Saison ab Mitte August oder Anfang September wieder aufzunehmen, haben könnte.

Bereits im März schwante Körner-Konsierke Übles. „Das ist nicht die Art, mit der man aufhören möchte. Man wünscht sich ein letztes Spiel, bei dem man noch einmal die Arme nach oben reißen kann und mit allen feiert“, hatte er damals befürchtet. Schließlich war zu erwarten, dass die Saison abgebrochen werden könnte– und seine Zeit bei der SV Lauingen Bornum unvollendet bleibt, der krönende Abschluss nicht zustande kommt. „Ich hoffe, dass wir die Saison noch regulär beenden können – wenn es die Situation zulässt“, meinte Körner-Konsierke seinerzeit.

Mittlerweile steht fest: Ein halbwegs normales Saisonende wird es nicht geben. Nach Plan des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gibt es vorerst überhaupt kein Enddatum der Spielzeit, denn ab 15. August oder 1. September soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen und die Saison 2019/2020 sportlich zu Ende geführt werden – falls es die Rahmenbedingungen zulassen. Sprich: Weitere Verschiebungen nach hinten sind durch behördliche Anordnungen möglich, genauso könnte es auch nach Wiederbeginn zu erneuten Pausen kommen. Ergo könnte die Saison bis Dezember dieses Jahres beendet sein – oder auch noch im April 2021 kein Ende gefunden haben.

Die etwas andere Trainerfrage

Was das dann beispielsweise für Lars Körner-Konsierke bedeutet? „Ich habe den Verantwortlichen zugesagt, bis Ende der Saison zur Verfügung zu stehen – ein konkretes Enddatum hatten wir nicht abgemacht“, so der Trainer. Seine letzte Spielzeit bei der SV, sie könnte also zur unendlichen Geschichte werden – zumindest stünde er solange für den Verein bereit.

Wobei: Da ist eben auch die Frage, wie die SV-Führung entscheidet. Eigentlich sollten ab Sommer Co-Trainer Julian Semper und Marcel Schoolmann, der derzeit bei der SG Neindorf/Almke im Amt ist, übernehmen. Doch – steht der neue Trainer dann schon zur Verfügung, oder ist er selbst noch bis zum ominösen Saisonende bei seinem alten Verein in der Pflicht? In diesem Fall seien die Parteien entspannt und im Gespräch. „Wir müssen abwarten, was angesagt ist – und danach wird entschieden“, erklärt Schoolmann.

Es gibt weitere dieser Szenarien in Helmstedt: Bereits Ende vergangenes Jahres kündigte Trainer Walter Lange an, sein Amt beim FC Nordkreis nach der Saison niederzulegen. „Aus Verbundenheit zu den Jungs würde ich die Saison gerne zu Ende bringen. Es liegt aber beim Verein, bisher ist noch keiner auf mich zugekommen.“ Er selbst sei aber kein Freund davon, die Spielzeit zu unterbrechen, er spricht sich für einen Abbruch aus.

Ebenfalls „zwischen den Stühlen“ steht Marco Behse: Noch ist er Trainer der A-Junioren der JSG Schöningen/Königslutter (Landesliga), für ihn sollte es aber eigentlich zum 1. Juli zum Kreisligisten Helmstedter SV gehen. „Ich würde aber gerne die Saison mit meiner jetzigen Mannschaft zu Ende spielen wollen“ , sagt Behse. „Es ist eine wirklich komplizierte Situation. Sollte es wirklich so weit kommen, wird es noch einige Probleme geben, da bin ich mir sicher.“

Noch viel mehr Fragen

Denn nicht nur die Trainerfrage wird üblicherweise zum Stichtag 1. Juli beantwortet. Auch Spieler hören zum 30. Juni auf beziehungsweise fangen am 1. Juli bei ihrem neuen Team an. Sponsorenverträge sind in diesem Rhythmus vereinbart, Fusionen finden zu diesem Datum statt – und Junioren rücken dann eigentlich ins nächste Glied auf.

Wie in solchen Fällen rechtssicher verfahren wird, wenn es eben nicht wie im Normalfall läuft – diese Fragen müssen bei einer Saisonfortsetzung ab September noch geklärt werden – es steht zu befürchten, dass dann vor allem die Vereine gefordert sind. Teilweise will der NFV aber auch schon Antworten liefern, beispielsweise indem Vereinswechsel in dieser Phase quasi unmöglich gemacht werden sollen.

Damit würde verhindert werden, dass Topteams ein Wettrüsten beginnen beziehungsweise Mannschaften in der Pause der Kader wegbricht. Aber diese Lösung führt zu anderen Fragen: Was ist bei Umzügen? Oder was ist mit Vertragsamateuren: Ließe sich für diese ein Wechselverbot arbeitsrechtlich überhaupt durchsetzen?

Aufschieben ist keine Lösung

„Wir würden so etliche Präzedenzfälle schaffen“, ist Lars Körner-Konsierke wenig überzeugt von der Idee des NFV. Aus seiner Sicht würden so die Probleme, die durch die Corona-Krise entstehen, nur aufgeschoben statt behoben. „Und das potenziert Probleme im Normalfall nur“, warnt er.

Ungeklärt ist schließlich auch noch die Frage, was nach Abschluss der Saison ist. „Was ist mit der Saison 2020/2021?“, zeigt Körner-Konsierke auf. Laut NFV wäre es denkbar, dass diese nur mit einer Hinrunde gespielt wird oder sogar gänzlich entfällt, wenn es zeitlich nicht anders möglich wäre. Ein Teil der Problematik wäre so nur in die Zukunft verlagert. „Deswegen bin ich für einen Abbruch“, betont der Coach.

„Ich hätte ja auch noch gerne die Rückrunde gespielt – jetzt wären wir mit den Heimspielen in Lauingen dran, das Waldstadion hat wirklich Charme“, findet Körner-Konsierke. Doch solche Befindlichkeiten spielen jetzt keine Rolle mehr, es geht um Wichtigeres – „selbst wenn meine letzte Saison dann eben unvollendet bleibt“. Damit habe er sich längst abgefunden. Denn aus seiner Sicht ist der Abbruch eben die einfachste – und in dieser Zeit auch die notwendige Lösung.