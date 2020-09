Schöninger erwarten defensiv eingestellten Gegner

Am Sonntag beginnt für Fußball-Landesliga-Aufsteiger FSV Schöningen mit dem ersten Vorrundenspiel im Bezirkspokal nun endlich auch die Pflichtspielsaison 2020/21. Gemeinsam mit den Bezirksligisten SG Roklum/Winnigstedt, TSV Schöppenstedt und FC Heeseberg geht die FSV in Gruppe 9 an den Start. Nur die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für die nächste Runde. Im ersten Spiel trifft die Truppe von FSV-Coach Nils Osteroth auf die SG Roklum/Winnigstedt. Der Anstoß erfolgt um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Remlingen.

Nach dem 2:0-Sieg im letzten Testspiel gegen Oberligist Lupo Martini Wolfsburg wurde die gesamte FSV-Mannschaft vorsichtshalber in Quarantäne geschickt (wir berichteten) und durfte auch nach negativen Testergebnissen (bis einschließlich morgen) nicht trainieren. „Da müssen wir mal sehen, wie wir die Pause verkraftet haben. Das wird also ein richtiger Kaltstart für uns“, hebt Osteroth hervor.

Über die Roklumer, die die abgebrochene Saison in der Bezirksliga-Staffel 3 auf Rang 12 abgeschlossen haben, könne der FSV-Coach nicht viel sagen. „Ich kenne sie nicht und hatte auch keine Gelegenheit, sie zu beobachten.“ Trotzdem sieht er seine Mannschaft eindeutig in der Favoritenrolle: „Ich denke, dass wir auf einen defensiv eingestellten Gegner treffen werden und selbst das Spiel machen müssen. Aber dabei fühlen wir uns wohl, denn je mehr wir in Ballbesitz sind, umso besser können wir unsere Stärken ausspielen.“

So langsam aber sicher kann Osteroth auch wieder auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, denn am Sonntag werden ihm nur Luca Caringi, Dennis Glatz und Martin Krüger fehlen. „Für Martin ist das trotzdem ein glücklicher Umstand: er heiratet nämlich“, verrät Schöningens Trainer und legt nach: „Wir werden aber allemal eine gute Truppe auf dem Platz haben, und ich denke, dass alle auch Bock haben, wieder Fußball zu spielen.“

hjt