Lauingen Bornums unnötige Auftaktpleite gegen Brome

„Völlig unnötig!“ Trainer Julian Semper brachte auf den Punkt, was zur 1:2 (1:2)-Niederlage seiner SV Lauingen Bornum gegen den FC Brome im ersten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga 1 B gesagt werden musste. Es war eine hausgemachte Pleite, die die SV selbst durch eine 50-minütige Überzahl nicht zu verhindern wusste.

Dabei hatte die Partie optimal begonnen für die mutig und entschlossen agierenden Gastgeber. Nach 130 Sekunden bediente Dennis Evers seinen Sturmkollegen Bernd Mittendorf, der den Ball an Bromes Keeper vorbei zum 1:0 einschob. Und die Lauinger blieben am Drücker. Ein Schuss von Robin Jaworski strich übers Tor (7. Minute), nach einer Ecke landete ein Kopfball von Evers nur am Pfosten (14.), dann scheiterte Mittendorf in einer ähnlichen Situation wie beim 1:0 am Gäste-Torwart (18.), der auch einen Schuss des durchgebrochenen Johannes Weihe entschärfte (24.).

„Wir hätten 3:0 führen müssen“, haderte SV-Coach Semper. Denn dann kam es wie so oft im Fußball. Sein Team baute ruhig auf, spielte über Keeper René Lempereur, der von FC-Stürmer Marvin Keller angelaufen wurde und schließlich im Pressschlag das Nachsehen hatte. Die Kugel trudelte zum 1:1 über die Linie. „Und mit diesem Tor wurde Brome stärker“, sagte Semper. Immer wieder auch begünstigt durch Fehlpässe der Gastgeber, wurde der FC nun über Konter gefährlich – wie beim 1:2 aus SV-Sicht (38.), das bei resoluterer Verteidigung aber hätte verhindert werden können.

Kurz vor der Pause schwächten sich die Gäste dann aber selbst. Domenik Traue flog nach einer verbalen Entgleisung mit Rot vom Platz (42.). Aber: „Die Überzahl hat uns nicht geholfen. Wir haben uns gegen Bromes dann noch kompakteres Bollwerk schwerer getan als zuvor gegen elf Gegner“, so Semper.

Das Anlaufen der Lauinger wurde in Halbzeit 2 ungeduldiger, ein Punkt hätte aber mindestens herausspringen müssen. Der steil geschickte Jannis Hüttenrauch umkurvte den FC-Torwart, seinen Schuss klärte ein Bromer aber noch auf der Linie. Bei der folgenden Ecke kam Evers zum Kopfball, doch Teamkollege Jaworski konnte nicht mehr ausweichen und „rettete“ so für den FC. Und in der letzten Aktion des Spiels konnte der durchgestartete Lucas Langbecker die Kugel nicht am Gäste-Schlussmann vorbei bringen. Auf der Gegenseite hatte Brome auch noch Konterchancen, die durchaus zu einem dritten Tor hätten führen können.

Tore: 1:0 Mittendorf (3.), 1:1 Keller (25.), 1:2 Natale (38.). Rote Karte: Traue (Brome/42.).