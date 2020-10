HSV Warberg/Lelm will Reifeprozess mit einem Sieg belegen

Im Mittelblock gefordert: Lasse Kramer (am Ball) und Marvin Gode sollen die Zuspiele an den Kreis verhindern.

Auftakt geglückt! Und wie! Mit 28:25 setzte sich der HSV Warberg/Lelm in den ersten 60 Pflichtspielminuten seit dem 7. März in der Handball-Verbandsliga gegen Aufstiegskandidat SV Alfeld durch. An diesem Sonntag muss der HSV den Coup bestätigen. Das Team tritt um 17 Uhr in Katlenburg bei der HSG Rhumetal an, ein Verlierer des ersten Spieltags.

Dort, im Landkreis Northeim, erlebten die Warberger vor einem Jahr einen sportlichen Tiefpunkt. Als Aufsteiger kassierte der HSV seinerzeit im vierten Saisonspiel die vierte Niederlage. Der Fehlstart war perfekt, der Auftritt der Mannschaft wirkte unreif und wenig inspiriert. Zwölf Monate später haben sich Leistungsvermögen und Stimmung komplett gewandelt. Die Warberger sind in der Lage – das zeigte die Alfeld-Partie eindrucksvoll –, jedem Team in der Verbandsliga mit Tempowechseln und flexibler Taktik Paroli zu bieten. Diesen Reifeprozess will die Mannschaft auch in Katlenburg deutlich machen. „Wenn wir eine saubere Abwehr spielen und die richtige Einstellung zeigen, dann steigen gegen Rhumetal unsere Chancen auf einen Sieg“, sagt Warbergs Trainer Niklas Wosnitza, der personell erneut aus dem Vollen schöpft. „Alle sind fit“, so Wosnitza. Zudem kehrt Vize-Kapitän Nils Prochnow, der gegen Alfeld aus privaten Gründen fehlte, in die Mannschaft zurück. 15 Spieler stehen bereit, 14 Namen dürfen nur auf den Spielberichtsbogen. Im Gegensatz zum HSV startete Rhumetal mit einer Niederlage in die Saison, im Derby in Osterode bei der HSG Oha zog der letztjährige Tabellenachte mit 21:27 den Kürzeren. „Rhumetal wird gegen uns schon ein bisschen Erfolgsdruck haben“, mutmaßt Wosnitza, der beim Videostudium des ersten Auftritts des Teams aus dem Kreis Northeim zwei Abwehrsysteme – eine 6:0- und eine 5:1-Formation – ausgemacht hat. Die Warberger werden in der Offensive Lösungen suchen, um sich dagegen zu behaupten. Im Angriff sucht Rhumetal laut Wosnitza oft den Weg über Kreisläufer Yannik Schlüter. Es wird der Job des HSV-Mittelblocks um Lasse Kramer und Marvin Gode sein, die Anspiele an den Kreis zu verhindern. „Die Rhumetaler sind eine Truppe mit gutem Verbandsliga-Niveau“, sagt Wosnitza. „Aber sie sind keine Übermannschaft, gegen die wir chancenlos wären.“