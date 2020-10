Viel los beim RFV Königslutter: Joachim Winter, ein erfolgreicher Springreiter aus Burgdorf, hat bei den Lutteranern sein Wissen im Rahmen eines Lehrgangs weitergegeben. Die Vielseitigkeits-Amazonen des Vereins machten derweil mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam.

Doch zuerst zum Lehrgang: Winter wandte sich an Starter von Jungpferdeprüfungen und Springprüfungen (Kl. E) bis zum Springen der Klasse M – 18 Reiterinnen und Reiter nahmen das Angebot mit ihren Pferden wahr. Nach Leistungsstand aufgeteilt, ging es in Dreiergruppen auf den Außenplatz – „bei herrlichem Herbstwetter“, wie RFV-Pressewartin Anja Dilling betonte. „Alle Beteiligten hatten viel Spaß an den beiden Springtagen.“

Spaß hatten auch die Vielseitigkeitsreiterinnen Antonia und Amelie Fulst. Erstgenannte startete mit Ponywallach Fernet in Wahlsdorf-Liepe bei den Deutschen Meisterschaften (Pony) – und feierte eine Premiere! Mit Rang 12 in der CCIP*-L erritt sie sich ihre erste internationale Platzierung. Schwester Amelie war mit Ponystute Phara derweil mit dem Team des PSV Hannover bei der „Goldenen Schärpe“ in Höven. Dort erreichte sie nach Dressur, Springen und Gelände den siebten Platz in der Einzelwertung von 115 Startern. Beides formidable Leistungen!