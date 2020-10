JSG Schöningen/Königslutter übernimmt die Tabellenspitze

„Wir wollten nach dem Spiel auf Platz 1 stehen, das war unser Ziel“, stellte Heiko Begau klar. Und diesen Wunsch bekamen er und sein Trainerkollege Meik Vogel von ihren C-Jugend-Fußballern der JSG Schöningen/Königslutter erfüllt. Diese feierten einen 6:2 (2:1)-Sieg bei Lupo Martini Wolfsburg und erklommen die Spitze der Bezirksliga Nord.

„Die Jungs haben sich die Tabellenführung in den vergangenen Wochen hart erarbeitet“, erkannte Begau an. Die Partie gegen Lupo Martini sei allerdings das „erwartet schwere Spitzenspiel“ gewesen. Nach der frühen Führung habe seine Elf dem Gegner zwischenzeitlich zu viele Räume gewährt. Dies wurde durch den Ausgleich bestraft. Noch vor der Pause schoss sich die JSG aber wieder auf die Siegerstraße – und baute seine Führung in der zweiten Halbzeit konsequent weiter aus.

Tore: 0:1, 1:5, 1:6 Bittner (2., 49., 60.), 1:1 Aus dem Bruch (20.), 1:2 Rauhut (28.), 1:3 Feuereis (37.), 1:4 Ritter (41.), 2:6 Vukelic (69.).