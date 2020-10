STV konzentriert sich auf das eigene Spiel

Knapp drei Wochen hatten die Fußballerinnen des STV Holzland nun Zeit, um die 0:7-Heimklatsche aus dem vermeintlichen Topspiel der Landesliga gegen den SV Wendessen zu verarbeiten. An diesem Sonntag soll die Wiedergutmachung glücken, wenn das Team aus der Samtgemeinde Velpke von 11 Uhr an beim FC Eintracht Northeim II antritt.

Mandy Heidemann will indes nicht von Wiedergutmachung sprechen. Die Partie gegen Wendessen, in der, so formulierte es die STV-Trainerin im Anschluss, „einfach nichts funktioniert hat“, sei aufgearbeitet worden. Nun „schauen wir in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit, und werden nicht in Selbstmitleid versacken“, betont sie. In den spielfreien Wochen habe ihre Mannschaft gut trainiert und sei nun motiviert, wieder zu spielen.

Mit Northeim wartet am Sonntag ein Gegner, der bereits vier Saisonspiele absolviert und dabei zwei Siege eingefahren hat – beide in der Fremde. Auf eigenem Platz verlor die Oberliga-Reserve der Eintracht ihre beiden Spiele gegen Rot-Weiß Göttingen II (0:1) und den 1. FC Wolfsburg (0:2). Das sehr junge Team dürfte zumindest der STV-Abwehr nicht ganz so viel Kopfzerbrechen bereiten wie die Offensive Wendessens.

„Northeim ist schwer einzuschätzen“, sagt Heidemann mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse des FC. „Aber das spielt für uns gar keine so große Rolle, denn wir konzentrieren uns auf unser Spiel.“ Für die Holzländerinnen gehe es darum, sich wie beim 4:1-Auftaktsieg in Fallersleben auf die eigenen Stärken zu besinnen. „Sind wir in der Lage, ein gutes Spiel abzuliefern, können wir hoffentlich auch drei Punkte mit nach Hause nehmen“, äußert sich die STV-Trainerin vorsichtig optimistisch.