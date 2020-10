Sven Wessels, der neue Coach des Fußball-Kreisligisten TSV Germania Helmstedt, feiert an diesem Wochenende seinen Heimeinstand – das allerdings mit etwas gedämpftem Optimismus.

FC Nordkreis – SG Rottorf/Viktoria Königslutter (So., 14 Uhr). FC-Trainer Claudio Filice freut sich auf die kommende Partie, da seine Elf nach dem 5:1-Sieg gegen Danndorf am 2. Spieltag erst zum zweiten Mal in dieser Saison in Grafhorst antreten wird: „Dort haben wir die gesamte Vorbereitung bestritten und sind in Grafhorst einfach zu Hause.“

Helmstedter SV – TuS Essenrode (So., 14 Uhr). Das 6:4 bei Aufsteiger Süpplingenburg, der 8:3-Erfolg gegen Nordkreis oder aber die jüngste 2:8-Klatsche in Danndorf: Der HSV hat die Balance zwischen Offensive und Defensive noch nicht gefunden. Der Erklärungsversuch von Spielertrainer Marco Behse: „Oft bleiben die Jungs nach Gegentoren nicht standhaft, sondern werden unsicher und weisen ihren Mitspielern die Schuld zu. Das ist etwas, was mich stört.“ Seine Elf müsse aufpassen, nicht ins Niemandsland der Tabelle abzurutschen, „dennoch bin ich gegen Essenrode sehr zuversichtlich“.

MTV Frellstedt – TSV Danndorf (So., 14 Uhr). Die Frellstedter sind in Sachen Torverhältnis (5:6) das krasse Gegenteil zum HSV (26:27). „Auf unsere Abwehrleistung bin ich schon stolz“, betont Trainer Tobias Korona, der die wenigen erzielten Treffer mit dem Ausfall vieler Offensivakteure begründet. Folglich kam dem MTV die jüngste Spielpause gelegen, da so einige Stammkräfte Zeit hatten, sich zu erholen. „Trotzdem freuen wir uns nur vage auf das Spiel, da Danndorf eine starke Mannschaft hat“, sagt Korona. Das bekam seine Elf bereits beim Auftritt im A-Pokal in Danndorf Mitte September (0:5) zu spüren.

STV Holzland – FC Schunter (So., 14 Uhr). Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls hatte der STV das Duell gegen Frellstedt in der Vorwoche vorsichtshalber abgesagt – der Spieler wurde mittlerweile negativ getestet. Gegen Schunter erwartet Holzlands Coach Emil Schaffner ein umkämpftes Spiel und kann eventuell wieder auf Dominik Dörries (Brustprellung) zurückgreifen.

TSV Barmke – SpVg Süpplingen (So., 14 Uhr). Beide Teams haben je einen Sieg, ein Remis, fünf Niederlagen sowie vier Zähler auf dem Konto, und auch das Torverhältnis ist fast identisch: Alles andere als eine ausgeglichene Auseinandersetzung zwischen Barmke und Süpplingen wäre eine Überraschung. Bei Schöningen II unterlag der TSV zuletzt mit 1:2, „weil wir ein Kommunikationsproblem auf dem Platz hatten und nicht bereit waren, 100 Prozent zu geben“, wird Trainer Rudolf Sorge jun. deutlich. „Das muss in die Köpfe der Spieler rein, denn fußballerisch haben wir die Klasse, um die Liga zu halten.“

TSV Germania Helmstedt – FSV Schöningen II (So., 14 Uhr). 1:7 bei Vatan – sein Debüt als TSVG-Coach hatte sich Sven Wessels anders vorgestellt: „Die Jungs waren zu dusselig und haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich Einsatzbereitschaft zu zeigen und auf dem Platz füreinander da zu sein. Deswegen hoffe ich am Sonntag auf eine Reaktion.“

TSV Süpplingenburg – FC Vatan Spor Königslutter (So., 14 Uhr). Der TSV führte in der Partie bei Mitaufsteiger Rottorf/Viktoria nach 75 Minuten mit 3:1, verlor aber noch mit 3:4 – zum Unmut von Julian Reimann: „Dümmer geht es nicht, sowas habe ich selten erlebt“, so die drastischen Worte von Süpplingenburgs Trainer, der aktuell nur maximal vier Spieler hat, „die zu 110 Prozent ihre Leistung abrufen. Von daher wird das Spiel gegen Vatan in Sachen Einstellung und Laufbereitschaft zur Charakterfrage.“