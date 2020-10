Zwei ganz frühe Tore und eine wahre Kartenflut: Der SV Esbeck und der TVB Schöningen haben sich im Topspiel der 1. Fußball-Kreisklasse mit 1:1 (1:1) getrennt. Die Gäste verpassten damit den Sprung auf Platz 1, konnten mit dem Resultat jedoch sehr gut leben.

TVB-Trainer Peter Köppe hatte erwartet, dass sich beide Teams in der Anfangsphase erst einmal abtasten würden. Tatsächlich sorgte aber sein Kapitän Julien Standke mit seinem zwölften Saisontreffer bereits in der 4. Minute für die Führung der Speerstädter. „Da haben mich die Jungs positiv überrascht“, merkte der TVB-Coach augenzwinkernd an, „das Tor war schön herausgespielt“. Die Freude über das 1:0 währte jedoch nicht lange, denn fast im Gegenzug egalisierte Nico Ohlemeyer mit einem laut Köppe „wunderschönen Treffer“ den Spielstand.

In der Folgezeit tat sich der Tabellenzweite im Spiel nach vorne sehr schwer, was zum einen an den Gastgebern lag. „Riesenkompliment an Esbeck, sie haben eine tolle Truppe zusammen“, lobte der TVB-Trainer. Zum anderen hätten die vielen Karten – der Schiedsrichter zückte zwölfmal Gelb sowie je einmal Rot (30.) und Gelb-Rot (72.) gegen die Grünen – den Spielfluss gehemmt. „Es waren keine brutalen Fouls dabei, das war normale Härte in einem Derby“, fand Köppe. „Schade, es hätte ein tolles Spiel werden können, wenn der Unparteiische ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bewiesen hätte.“

Da seine Elf 42 Minuten zu zehnt und die Schlussphase gar zu neunt bestreiten musste, war Schöningens Coach vollauf zufrieden: „Ich bin stolz auf die Jungs, dank einer tollen kämpferischen Leistung haben sie sich den Punkt verdient.“

Tore: 0:1 Standke (4.), 0:2 Ohlemeyer (5.). Rot: TVB (30.), Gelb-Rot: TVB (72.).

Aufgrund dieser Punkteteilung hätte die SG Lapautal die Chance gehabt, mit einem Sieg Rang 2 zu erobern, das Team von Trainer Michael Belling verlor jedoch das Verfolgerduell beim neuen Tabellendritten TSV Grasleben mit 1:3 (0:2).

Die weiteren Ergebnisse: SV Lauingen Bornum II – TB Wendhausen 2:5, Meinkoter SV – FSV Schöningen III 2:4, SG Offleben/Büddenstedt – FC Schunter II 3:4, FC Heeseberg II – TuS Beienrode 2:1, SG Sundern – MTV Sunstedt 3:3.