Wie geht es weiter mit der Volleyball-Saison? Das ist eine Frage, mit der sich aufgrund der aktuellen Corona-Lage der Vorstand des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbands (NWVV) beschäftigt.

In diesem Zusammenhang bittet der Vorstand des NWVV das Präsidium, die Ressortleiter und die Regionsvorsitzenden am Sonntag an einer Videokonferenz teilzunehmen, „um die Gesamtsituation des Verbandes im Hinblick auf den Spielbetrieb des NWVV zu erörtern und das weitere Vorgehen festzulegen“, wird NWVV-Geschäftsführer André Guddack in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Im Vorfeld dieser Videokonferenz werden die Regionsvorsitzenden gebeten, ein Meinungsbild in ihren Regionen einzuholen und schriftlich bis Mittwoch an den Geschäftsführer zu senden. „Die Vereine müssen hier mitgenommen werden“, betont Guddack.

Die Helmstedter Vereine gehören der NWVV-Region Braunschweig Nord an, deren Vorsitzender ist Norbert Terczewski.

Am Donnerstag werden dann alle Stellungnahmen zur Vorbereitung der Konferenz an die Regionen versendet. Zudem werden sich der Verbandsspielausschuss und der Vorstand des NWVV bereits in der laufenden Woche mit diesem Thema befassen, wie es in der Mitteilung des Verbands abschließend heißt.