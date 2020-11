Eine faustdicke Überraschung gab es kürzlich während der jährlichen Ligasitzung des Jazz-, Modern- und Contemporary Dance (JMC) Nord/Ost: Der Name Imagination tauchte auf, allerdings als Starter für den TK Helmstedt und nicht mehr für den TC Schöningen.

Mehr als 15 Jahre lang trat die Formation unter der Leitung von Trainerin Heike Langenheim bei nationalen und internationalen Turnieren für Schöningen an und landete sogar bei zwei Weltmeisterschaften auf dem Treppchen (2008 in Polen, 2009 in Kanada). Der TC richtete selbst zwei Deutsche Meisterschaften in der Braunschweiger Volkswagenhalle aus, Imagination war in der Liga immer erfolgreich und auch in Solo-, Duo- und Small-Group-Wettbewerben auf internationalem Parkett unterwegs. Nun hat die Formation ihren Heimatverein aber gen Helmstedt verlassen.

Rückzug, Diskussionen, Wechsel

Die Entwicklung begann vor rund 13 Monaten: Im Oktober 2019 gab der TC Schöningen bekannt, dass sich die beiden Top-Formationen Imagination und Incredibles aus dem Wettkampfbetrieb zurückziehen: Imagination fehlten insbesondere aus beruflichen Gründen die Tänzerinnen, letztere standen ohne Trainerin da. Aufrücken wollten die Incredibles-Tänzerinnen auch nicht, wobei die Saison Corona-bedingt dann ohnehin ins Wasser fiel.

„Aufgrund dieser Tatsache und der entstandenen Unruhe in der Abteilung entschied man sich dafür, durch eine Umstrukturierung einen sportlichen Neuanfang zu planen“, erklärt der TC-Vorsitzende Fred Gronde. Nach diversen Gesprächen sowie einem moderierten Workshop stellte eine Arbeitsgruppe mehrere Veränderungsansätze vor – auf eine Lösung für die Zukunft von Imagination beim TC Schöningen konnten sich die Beteiligten aber nicht einigen.

Als Folge dieser Entwicklung legte schließlich Julia Ostermeyer ihr Amt nieder. „Sie verfolgte als Abteilungsleiterin immer den Leistungsgedanken. Wenn aber die Jugend dazu nicht bereit ist, bluten wir oben in der Spitze aus“, erläutert Fred Gronde, der die Konsequenz daraus nachvollziehen kann: Bei nur vier Tänzerinnen „fehlte eine entsprechende sportliche Perspektive für Heike Langenheim“.

Ein Anruf beim TK genügte

Und so war es auch: Nach Ostermeyers Rückzug „war auch mir klar, dass wir auf keine Unterstützung mehr hoffen konnten“, betont Langenheim. Weil damit für Imagination beim TC Schöningen keine Perspektive mehr bestand, sei ihr nichts anderes übrig geblieben, als sich nach anderen Vereinen umzuschauen, die ihr Erfolgskonzept mittragen wollen.

„Ich musste nicht suchen, es war nur ein Anruf“, gesteht die Trainerin. Lena Rueß, JMC-Abteilungsleiterin beim TK Helmstedt und selbst ehemalige Imagination-Tänzerin, sagte sofort zu, als Langenheim anfragte, und informierte ihren Vereinsvorsitzenden. Lutz Kusche zeigte sich begeistert, da „es unserer Abteilung und unserem Verein großartige Möglichkeiten eröffnet, eine Trainerin wie Heike Langenheim für uns gewinnen zu können“.

Auch 9 TK-Tänzerinnen waren sogleich angetan und stiegen bei „Imi“ ein, zudem bringt Langenheim insgesamt 12 Tänzerinnen mit: 4 aktive Tänzerinnen, 6 ehemalige sowie 2 aus ihrer Schul-AG vom Gymnasium am Bötschenberg. Damit setzt sich Imagination nun aus 21 Tänzerinnen zusammen – eine Rekord-Mitgliederzahl.

„Das wird ein tolles Team“

„Das Training macht super viel Spaß, ich freue mich, dass ich nun zu Imagination gehöre“, sagt Nadine Siemann vom TK. Wiedereinsteigerin Neele Eckert meint: „Eigentlich hatte ich meine Tanzkarriere schon beendet, aber jetzt ist es toll, zurück beim Training zu sein. So ein großes Team, das hat mir richtig gefehlt.“ Und Spartenleiterin Rueß ergänzt: „Der absolute Hammer ist, dass so viele ehemalige Imagination-Tänzerinnen wieder dabei sind. Das wird ein tolles Team.“ Das erste Training fand noch vor dem Teil-Lockdown statt, nun wird erst einmal online trainiert.

In der kommenden Saison startet die Formation dann in der Landesliga – eine Folge des Rückzugs im letzten Herbst. „Die Regularien besagen: Wer absagt, fängt in der untersten Liga wieder neu an“, erläutert Langenheim. Die Turniere der Landesliga sollen am 17. April in Berlin, am 24. April in Wunstorf, am 29. Mai in Schöningen und am 5. Juni in Wolfenbüttel stattfinden.

„Bemerkenswert ist, dass in den Reihen der TK-Tänzerinnen fünf Trainerinnen dabei sind, so kann der Nachwuchs optimal gefördert und Talente können erkannt werden. Damit haben wir für die Zukunft ein tragfähiges Konzept, das erfolgversprechend ist“, sagt Heike Langenheim abschließend.