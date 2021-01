Imagination: Online-Training und Hoffen auf Start im April

Trainerin Heike Langenheim hat ihre Schützlinge derzeit beim Training nur auf dem Bildschirm und nicht in der Halle im Blick. Die Formation Imagination hofft, die neue Choreografie dann im April in der Landesliga präsentieren zu können.

Der 1. November markierte für die Jazz-, Modern- und Contemporary-Tanzformation Imagination um Trainerin Heike Langenheim den Neustart beim TK Helmstedt. Doch nach einer ersten vorgezogenen Trainingseinheit in der Elzweghalle, die das Team vor dem Teil-Lockdown durchgeführt hatte, musste es sich erst einmal vom Präsenztraining verabschieden. Die Motivation und Euphorie nach dem Wechsel vom TC Schöningen in die Kreisstadt blieben aber ungebremst – und so wird die neue Choreografie nun auf Umwegen eingeübt.

Bei der Planung braucht es Vorstellungskraft

Tänzerin Adelina Satler, die auch die Jugendformation des TK trainiert, lotete die technischen Möglichkeiten eines Online-Trainings über die Plattform „Zoom“ aus. „Wir können so weiterhin Tanztechniken, die auf dem klassischen Ballett basieren, trainieren“, erklärt sie. „Krafttraining und Stretching stehen ebenfalls auf dem Trainingsplan.“ Damit war der Grundstein gelegt.

Allerdings sollte das Training von Imagination über Grundlagen hinausgehen, nach dem Neustart in Helmstedt bedurfte es einer neuen Choreografie – unter den gegebenen Bedingungen eine Herausforderung. Trainerin Heike Langenheim ging das Thema mit ihren Töchtern Josephine und Jennifer an, die beide der Formation angehören. Gemeinsam erarbeiteten sie Schrittmaterial für das neue Stück. Dazu wurden auch Hilfestellungen von internationalen Trainern wie Matevz Cesen aus Slowenien oder Hope Maimane aus Südafrika, die online Fortbildungen anbieten, gern genutzt. „Um die nötigen Aufstellungswechsel und Raumwege, die eine Choreografie ausmachen, zu planen, ist schon einige Vorstellungskraft notwendig“, erklärt die Trainerin, die das Team seit nunmehr einem Vierteljahr auf diese Weise fünf Stunden wöchentlich unterrichtet.

Partnerings und Hebungen mithilfe von Geschwisterpaar

Das Ergebnis kommt bei den Aktiven gut an – und Imagination hat dabei sogar einen Vorteil, wie die Tänzerinnen Antonia und Jessica Bruns ergänzen: „Da wir zwei Geschwisterpaare in der Formation haben, können wir sogar einige Partnerings und Hebungen einbauen.“ Die lassen sich so nämlich zum einen bereits jetzt üben – und zum anderen sind sie auch dann noch als Teil der Choreo möglich, falls nach Wiederaufnahme des Sportbetriebs weiterhin Einschränkungen wie Abstandsgebote zu haushaltsfremden Personen herrschen sollten.

Tänzerin Franziska Kuhn lobt: „Online zu trainieren ist definitiv nicht zu vergleichen mit einem Training in der Halle. Dennoch finde ich, dass das Online-Training besser klappt als gedacht, was wir in erster Linie unserer Trainerin zu verdanken haben, und ich glaube auch, dass wir, trotz der gegebenen Umstände, Fortschritte machen können.“ TK-Abteilungsleiterin Lena Rueß sieht diese, aber auch andere Entwicklungen im Verein mit Freuden: „Wir trainieren mittlerweile mit fast allen Breitensport- und Turniergruppen online, so können wir trotz Einschränkungen ein Tanzangebot für unsere Vereinsmitglieder aufrechterhalten“, berichtet sie stolz.

Entscheidung über Saison fällt Anfang März

Das große Ziel von Imagination ist es, mit der neuen Choreografie dann auch bei Wettkämpfen erfolgreich zu sein. Allerdings muss die einstige Bundesliga-Formation nun erst mal in der Landesliga Nord/Ost starten: Nach dem Rückzug vom Ligabetrieb im Herbst 2019, als die Formation aufgrund einiger Abgänge und fehlender Nachwuchstänzerinnen schlichtweg zu klein für die Turniere geworden war, war das Startrecht für das „Oberhaus“ verwirkt. Deswegen muss die hoch dekorierte Formation nun eben wieder klein anfangen.

Wobei: Die Frage ist derzeit, ob die 18 Mitglieder von Imagination den sportlichen Neuanfang bald wirklich angehen können, oder ob das Pandemie-Geschehen für einen Aufschub sorgt. Vorgesehen sind die Turniere der Landesliga jedenfalls für den 17. April in Berlin, den 24. April in Wunstorf, den 29. Mai in Schöningen und den 5. Juni in Wolfenbüttel. Anfang März wird es eine Online-Sitzung der norddeutschen Vereine mit dem Gebietsbeauftragten Stefan Wendt aus Berlin geben, um die Trainingssituationen der Formationen und die Möglichkeiten der Turnierausrichter zu erörtern.

Gesundheit der Tänzerinnen hat oberste Priorität

Die Gesundheit der Tänzer und Tänzerinnen hat auch beim Deutschen Tanzsportverband oberste Priorität. Daher hat der Verband bereits ein Konzept entwickelt, um die Turniere notfalls auch online durchführen zu können, sofern die Vereine die Hallen wieder nutzen können. Bereits im Oktober letzten Jahres fand dazu ein Pilotprojekt statt, bei dem die Regionalmeisterschaft Süd/Ost der Small Groups online ausgetanzt wurde.

Im Moment können die Tänzerinnen vom TK Helmstedt also nur abwarten und hoffen, dass sie ihre online einstudierte Choreografie bald auch Wettkampfrichtern präsentieren dürfen. Der Motivation tut das keinen Abbruch: „Trotz aller Widrigkeiten werden wir weiterhin mit Hingabe unseren Sport ausüben", betont Heike Langenheim, „doch wir freuen uns schon sehr darauf, uns irgendwann wieder zu einem gemeinsamen Training in der Turnhalle zu treffen.“ Denn bei allem, was derzeit über Online-Kanäle kompensiert werden kann: Zusammen macht es auf der Tanzfläche dann doch viel mehr Spaß als alleine vor der Kamera.

r./ fx