Im Handball stehen die Zeichen auf Saison-Abbruch

Die Handballsaison 2020/2021 ist – mit Ausnahme der ersten und zweiten Bundesligen der Männer und Frauen – unterbrochen. In Niedersachsen ruht der Spielbetrieb seit Ende Oktober von der Oberliga abwärts zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie. Nach den Lockerungen im Sommer kam die zweite Corona-Welle. In einigen Ligen standen die Mannschaften zum Teil seit Anfang März 2020 nicht mehr auf der Platte.

Wie geht es für die Handballer weiter? Kommt es zum Komplettabbruch oder gibt es eine Saison-Fortsetzung? Der Wunsch, die Spielzeit nach der Unterbrechung ab Anfang März zumindest in einer Einfachspielrunde fortzusetzen, ist von Seiten des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) in einer Pressemitteilung am 7. Januar deutlich geäußert worden. Doch wie denken die Vereine, wie denken Trainer und Spieler über die Pläne des Verbandes? Der Trend ist deutlich: Den Spielbetrieb noch in diesem Frühjahr wieder hochzufahren, hält kein Vereinsvertreter für ratsam. Und auch von Verbandsseite deutet sich eine Entscheidung an, die in diese Richtung tendiert.

„Uns läuft allmählich die Zeit weg“

„Wir hatten uns entschieden, in diesen negativen Zeiten ein bisschen positiv zu denken“, begründet Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik des Niedersächsischen Handballverbandes, den Plan der Funktionäre, den Spielbetrieb gegebenenfalls Anfang März wieder aufzunehmen. Der Bremer weiß aber spätestens seit der am Dienstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz verkündeten Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar, „dass uns allmählich die Zeit wegläuft“. Soll heißen: „Mit einem möglichen zeitlichen Verzug im März von vielleicht einer Woche könnten wir den Spielbetrieb mit etwas Knirschen noch durchbekommen. Aber es wird eng.“

Das HVN-Präsidium werde sich in dieser Woche in einer Videokonferenz mit den Szenarien Saison-Abbruch oder -Fortsetzung beschäftigen, am Samstag folgt eine virtuelle Schalte mit den Vorsitzenden der Handballregionen. Schoof: „Über kurz oder lang werden wir eine Entscheidung treffen müssen.“ Der Funktionär ließ durchklingen, wie die ausfallen könnte, wollte sie aber nicht voreilig äußern. Nur so viel: „Die Gesundheit aller ist vorrangig.“

„Es macht einfach keinen Sinn, noch einmal anzufangen“

„Ich halte nichts davon, mit Krampf noch eine Restsaison auf die Beine zu stellen“, sagt Rene Libbe, Vorsitzender der HG Elm. Sein Vorschlag: „Man sollte die Saison 2020/2021 annullieren, ohne Auf- und Absteiger.“ Ähnlich sieht es Markus Kopp, Trainer des Oberligisten HF Helmstedt-Büddenstedt. „Wir debattieren intern sehr viel. Es macht einfach keinen Sinn, noch einmal anzufangen.“ Eine abermalige Vorbereitung nach einem möglichen Lockdown-Ende ab Mitte Februar zu starten, halte er für unmöglich, so Kopp. Niemand wisse Stand heute, ob Mannschafts- und Kontaktsportarten zu diesem Zeitpunkt wieder zugelassen sind. Und: „Man bräuchte mindestens vier Wochen Training, ehe man wieder loslegt.“ Kopp gibt außerdem zu bedenken: „Wir sprechen von einem möglichen Start im März, eher im April. Bis dahin wird von uns jungen Sportlern noch niemand geimpft sein.“

Ein weiteres Problem für die HF: Womöglich plant der Landkreis Helmstedt wie im vergangenen Frühjahr, die Julianum-Sporthallen zu Klassenzimmern umzubauen, damit die Abitur-Jahrgänge ihre Klausuren schreiben können. „Man hört, es gibt eventuell diese Pläne“, sagt Kopp. Die Sporthalle Kantstraße, Ausweich-Spielstätte für die HF, ist ebenfalls belegt. Darin befindet sich das Corona-Impfzentrum des Landkreises.

Fehlende Perspektive drückt auf die Motivation

Daniel Reckel, Trainer des Verbandsligisten HG Elm, glaubt ebenfalls nicht an eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in diesem Frühjahr. „Die zeitliche Zielvorgabe des Verbandes ist okay, sie weckt Hoffnungen. Auch eine Einfach-Spielrunde nach den Osterferien könnte man hinbekommen. Aber muss das wirklich sein?“ Reckel denkt zuallererst an seine Spieler, die sich derzeit bestenfalls zu freiwilligem Online-Training vernetzen oder Sololäufe absolvieren. „Die Motivation dazu nutzt sich aber ab“, sagt Reckel. „Den Jungs fehlt das Licht am Ende des Tunnels, sie sehen keine Perspektive für das, was sie tun.“ Dem pflichtet Christian Rüger bei. Der Torhüter des Verbandsligisten HSV Warberg/Lelm erlebt eine gewisse Digitaltraining-Müdigkeit: „Je länger die Pause dauert, desto seltener werden die virtuellen Treffen.“ Seine Forderung:Der Verband solle klare Kante zeigen. „Ich plädiere für einen Neustart im September. Alles andere macht keinen Sinn.“

Vereine besorgt: Nachwuchsspieler gehen verloren

Rüger, der beim HSV die Mini-Handballer sowie die Teams der männlichen E-und D-Jugend trainiert, sieht ein viel gravierenderes Problem. „Ich gehe davon aus, dass wir viele der Nachwuchsspieler für den Handball verlieren werden. Die Kinder haben in der Zwischenzeit andere Interessen entwickelt.“ Er bemühe sich zwar, merke jedoch, dass es schwierig sei, in den Lockdown-Monaten ohne Trainings- und Spielbetrieb den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten. „Wir haben die Kids seit drei Monaten nicht gesehen. Ich fürchte, dass einige den Sport vergessen werden“, sagt auch HF-Männercoach Markus Kopp, der in seinem Verein auch im weiblichen Jugendbereich trainiert. Bereits während des Lockdowns im vergangenen Frühjahr habe er diese Entwicklung beobachtet. „Bei den 10- bis 14-Jährigen haben wir damals zwei, drei Mädels verloren.“

Gibt es Lösungsideen? HG Elm-Vorstand Libbe sagt: „Die Kinder leiden am meisten. Ihnen fehlt der soziale Kontakt zu ihren Mitspielern.“ Um den wiederherzustellen, seien nach seiner Auffassung in den frühen Sommermonaten Rasenturniere denkbar. „Wir müssen versuchen, den Kindern wieder den Spaß am Handball zu vermitteln.“ Niklas Wosnitza, Trainer des HSV Warberg/Lelm, bringt auch Beachhandball-Events ins Spiel. „Wir müssen alles tun, um die Jugendlichen weiter für den Handball zu begeistern.“

HG-Trainer Daniel Reckel sieht noch eine andere Gefahr. Nach monatelangem Stillstand könnten den Vereinen die stillen Helfer im Hintergrund, womöglich gar Jugendtrainer, ältere Aktive und Schiedsrichter abspringen. „Ein Verein lebt von diesen Erwachsenen, die an allen Ecken und Enden helfen“, sagt Reckel. „Aber es steht zu befürchten, dass viele in den vergangenen Wochen bemerkt haben, dass sie auch ohne Handball und das stundenlange Treiben in der Sporthalle gut leben können. Auch um diese Leute müssen wir uns kümmern.“