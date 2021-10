Oberligist Barmke „von der ersten Minute an überragend“

Sie waren einfach immer einen Schritt schneller: Die Barmkerinnen (rechts Thalia Reckewell) waren so spielfreudig, dass sie Hastenbeck (in Schwarz) kaum in die Zweikämpfe kommen ließen.

„In der Halbzeitpause habe ich in viele Gesichter mit einem ungläubigen Grinsen geblickt. Ich glaube, die Mädels hatten selbst noch nicht so richtig begriffen, was da gerade passiert war.“ Diesen Einblick in die Kabine der Barmker Oberliga-Fußballerinnen gewährte Trainer Marcel Kirchhoff, nachdem seine Spielerinnen im Heimspiel gegen den mit weißer Weste (drei Spiele, drei Siege) angereisten SV Hastenbeck spielerisch demontiert hatten. Nach 45 Minuten führte der TSV bereits mit 7:0, am Ende standen ein 9:0-Erfolg und der Sprung auf Tabellenplatz 1 zu Buche.

Auch Kirchhoff konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, als er sagte: „Jetzt fühlt es sich etwas blöd an, dass ich im Vorfeld vom vielleicht schwierigsten Spiel und dem wohl unangenehmsten Gegner der Vorrunde gesprochen habe. Aber ich war wirklich überzeugt davon, dass Hastenbeck es uns sehr schwer machen würde.“ Letztlich nahmen die Barmkerinnen mit ihrer Spielfreude dem Gegner aber jede Möglichkeit, seine kämpferische Stärke auszuspielen. „Wir hatten eine solche Spielkontrolle, Ruhe am Ball und Passschärfe“, sagte Kirchhoff, dass Hastenbeck gar nicht in die Zweikämpfe kam. Und so blieb dem TSV-Trainer am Ende nur ein Fazit übrig: „Das war heute von der ersten Minute an überragend.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der 4. Minute eröffnete Johanna Bartel die Gala: Ein von Leonie Stenzel scharf hereingeschlagener Eckstoß drehte sich aufs Tor, die SV-Keeperin konnte den Ball nur abklatschen, Bartel staubte ab. Es sollte das einzige nicht herausgespielte Tor des TSV bleiben, der zwischen der 12. und 25. Minute fünf weitere Treffer folgen ließen. Ein Highlight war das 4:0 durch Rebecca Spelly, die durchs Zentrum marschierte, mehrere Gegenspielerinnen stehenließ, aus gut 20 Metern abzog – und genau in den Winkel traf.

Als exakt 42 Sekunden nach der Pause eine tolle Kombination über vier Stationen mit Spellys zweitem Treffer zum 8:0 gekrönt wurde, schien der nächste zweistellige Erfolg der Blau-Gelben Gestalt anzunehmen. Dann schalteten sie aber zwei Gänge zurück, besannen sich auf die Ballkontrolle. Stenzel legte noch das 9:0 nach, es gab auch noch zwei, drei gute Gelegenheiten. Letztlich plätscherte die Partie, mit der sich Barmke endgültig zum Staffelfavoriten machte, aber so ein wenig aus. Übrigens: Erst in der Nachspielzeit kam Hastenbeck zu seiner einzigen (halben) Torchance ...

TSV: Burmeister – Engelbrecht, Wohlfahrt (46. Kafka), A. Müller, Reckewell – Spelly, Runge – Reichpietsch (78. Harmel), Stenzel (58. Pribyl), Bartel (73. K. Schulze) – M. Müller.

Tore: 1:0, 6:0, 7:0 Bartel (4., 25., 39.), 2:0, 5:0 M. Müller (12., 20.), 3:0 Reichpietsch (13.), 4:0, 8:0 Spelly (17., 46.), 9:0 Stenzel (57.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de