Mit dem 4:2-Erfolg in Lüneburg machten die Herren 65 des HTV, von links Uwe Dierks, Jean-Luc Kozik, Manfred Fabiunke und Wilnis Tracums, den Klassenerhalt in der Oberliga perfekt. Zum Team gehört außerdem Gerald Hoffmeister (fehlte verletzungsbedingt).

Helmstedt. Tennis: Die Herren 65 des HTV dürfen nach einem Sieg in Lüneburg auch in der kommenden Saison in der Oberliga starten.