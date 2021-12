TSV Grasleben ist voll auf Kurs Klassenerhalt

Tischtennis-Bezirksoberligist TSV Grasleben, mit dem Ziel Klassenerhalt in die Spielzeit gestartet, ist nach sieben Spielen mehr als nur im Soll. Mit 7:7 Punkten ist der TSV derzeit auf Tabellenplatz 4 zu finden, zumindest die direkten Abstiegsränge sind in weiter Ferne. „Es ist alles gut, wir haben uns wirklich gut verkauft. Es war zwar leider wieder keine komplette Halbserie, die wir spielen konnten, wir gehen aber mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, bekräftigt Dennis Kaczmarek, Spieler und Abteilungsleiter des TSV.

Schon der Start glückte dem Aufsteiger aus dem Jahr 2020, der aufgrund der Corona-Pandemie also noch keine ganze Saison in der Bezirksoberliga hinter sich bringen durfte. Mit 9:0 gewann Grasleben bei der SG Hehlingen/Nordsteimke, dem Tabellenletzten. Es folgte eine 1:9-Pleite beim scheinbar übermächtigen TTC SR Gifhorn. Dann ließen Kaczmarek und Co. allerdings zwei eminent wichtige Siege folgen: Gegen den SV Jembke (9:6) und die zweite Mannschaft des MTV Vorsfelde (9:2) setzten sie sich durch und bissen sich zugleich im oberen Mittelfeld fest.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir haben dann zuletzt aber ein bisschen nachgelassen“, sagt Kaczmarek vor allem im Hinblick auf das 8:8 gegen den SV Sandkamp. „Da muss einfach mehr rausspringen als ein Punkt“, hadert der TSV-Akteur noch heute. Kein Wunder, schließlich lagen die Hausherren zwischenzeitlich mit 8:4 in Führung. Vor dieser Partie hatte es bereits ein 5:9 beim TTC Wahrenholz gesetzt, zum Abschluss beim SSV Neuhaus II konnte Grasleben aus Krankheitsgründen nicht antreten. Beim Tabellenzweiten wäre aber vermutlich sowieso nicht viel möglich gewesen.

Insgesamt fällt das Zwischenfazit Kaczmareks aber positiv aus. „Wir sind auf keinen Fall unverdient Vierter. Wir wollen diesen Platz auch halten und nicht darauf gucken, nicht nach unten zu rutschen“, stellt er klar. „Wir sind eine sehr homogene Mannschaft und haben mit Marc Nowak auch einen sehr jungen Spieler, der noch einen Sprung machen kann.“ Nach der Winterpause soll auch Neuzugang Sascha Becker (zuvor privat verhindert) endlich sein TSV-Debüt feiern. „Dann werden wir noch ein bisschen besser und ausgeglichener besetzt sein.“

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de