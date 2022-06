TSV Sickte spielt das Zünglein an der Waage

Sickte/Roklum. Die Sickter gastieren beim MTV Hondelage, der sich die Chance auf den Aufstieg bewahren will. Für Roklum/Winnigstedt endet die Saison in Goslar.

Bringt der TSV Sickte (in Grün) einen der "Großen" ins Straucheln? In Hondelage hat die Mannschaft die Chance dazu.

Fußball-Bezirksligist TSV Sickte kann in der Meisterrunde der Staffel 2 am vorletzten Spieltag zum Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen werden. Das Team von Trainer Patrik Ahlborn reist zum Staffelzweiten MTV Hondelage, der sich mit einem Sieg die Chance aufs Aufstiegsfinale am 19. Juni beim Lehndorfer TSV aufrecht erhalten will. Bereits zum letzten Saisonspiel tritt in Staffel 3 die SG Roklum/Winnigstedt an. Das Team ist zu Gast beim Goslarer SC.

Bezirksliga 2: TSV Sickte steht vor Charaktertest

MTV Hondelage – TSV Sickte (So., 14 Uhr). Hondelage oder Lehndorf? Nur eine Mannschaft wird das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Landesliga-Aufstieg für sich entscheiden. Derzeit liegt Lehndorf zwei Punkte vorne, tritt am Sonntag beim Staffeldritten FC Heeseberg an. Am letzten Spieltag treffen die beiden Topteams in Lehndorf im Direktduell aufeinander. „Es wäre schön, wenn beide in diesem Spiel den Aufstieg unter sich ausmachen könnten“, sagt Sicktes Trainer Patrik Ahlborn, der den Auftritt seiner Jungs in Hondelage als eine Art Charaktertest bezeichnet. „Wir wollen uns anschließend nicht nachsagen lassen, dass wir uns hängenlassen haben.“

Die „Motivationsspritze“ aus Lehndorf sei bereits in Sickte eingegangen, erzählt Ahlborn. Der eine oder andere Liter Bier stehe im Raum. Ahlborn stellt indes klar: „Wir spielen nicht um Bier, sondern um Punkte. Unser Ansporn muss sein, die Meisterrunde nicht als Letzter abzuschließen.“

Bezirksliga 3: Nutzt Roklum/Winnigstedt die letzte Chance auf Auswärtssieg?

Goslarer SC – SG Roklum/Winnigstedt (So., 15 Uhr). Die Roklumer beschließen die Meisterrunde als Dritt- oder Vorletzter. In Goslar besteht die letzte Chance, doch noch auf sportlichem Weg einen Auswärtssieg zu feiern. Den einzigen Auswärts-“Dreier“ gab’s am Grünen Tisch (5:0 beim MTV Wolfenbüttel II). Nach der Partie geht es für die SG in eine kurze Sommerpause.

