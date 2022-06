Faustball TuS Essenrode I will, TuS Essenrode II muss weiter punkten

Die "Erste" des TuS, hier Jonas Windhövel, will ihre starken Hinrundenleistungen bestätigen und mindestens Platz 2 verteidigen.

Essenrode. In der Faustball-Niedersachsenliga steigen beide Männerteams des TuS Essenrode in die Rückrunde ein. Die „Erste“ des TuS will Rang 2 verteidigen.