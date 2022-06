Faustballer des TuS Essenrode I erklimmen die Spitze

Ihr Einsatz zahlte sich aus: Zwar mussten Steffen Niemann (von links) und Jonas Windhövel mit Essnerodes erster Mannschaft ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen, aufgrund der Ergebnisse in der Parallelgruppe reichten zwei Siege am 3. Spieltag aber aus, um Tabellenplatz 1 zu erobern.

Der teils starke Wind bereitete den Faustballern am dritten Spieltag der Niedersachsenliga große Probleme. Dennoch konnte zumindest der TuS Essenrode I eine positive Bilanz ziehen. Zwei Siege aus drei Spielen in Hannover-Bothfeld genügten der Mannschaft, um die Tabellenführung zu übernehmen, weil der bisherige Primus MTV Diepenau in der Parallelgruppe alle drei Partien verlor. Für Essenrodes zweite Mannschaft, die ebenfalls ohne Sieg blieb, ist der Klassenerhalt hingegen in weite Ferne gerückt.

„Erste“ des TuS Essenrode bezwingen die „Zweite“

TuS Essenrode II – TuS Essenrode I 0:2 (9:11, 6:11). Das vereinsinterne Duell entwickelte sich aufgrund des Windes zu einer zähen Angelegenheit. Die Erstvertretung hatte aber das bessere Ende für sich – dieses Mal sogar in zwei Sätzen, nachdem sie sich im Hinspiel erst mit 11:9 im Entscheidungssatz hatte durchsetzen können.

TuS Essenrode I – TSV Burgdorf 1:2 (8:11, 11:8, 9:11). Burgdorf trat mit einem gegenüber dem ersten Saisonduell (ein glattes 2:0 für den TuS) deutlich verbesserten Kader an und bot eine besonders kämpferisch starke Leistung. Zwar glich Essenrode nach verlorenem ersten Satz und im dritten Durchgang nach frühem Rückstand auch zum 7:7 aus. Dann nutzte die TSV aber einige Unkonzentriertheiten beim TuS, um sich mit dem ersten Matchball den Sieg zu sichern.

TuS Essenrode II – TuS Bothfeld 1:2 (11:4, 6:11, 5:11). Im Aufeinandertreffen mit dem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt erwischte Essenrode II einen richtig guten Start. Nach gewonnenem ersten Satz riss aber der Faden, bei Essenrode lief nichts mehr zusammen und gab die folgenden Durchgänge deutlich ab.

TuS Essenrode I – TuS Bothfeld 2:0 (11:6, 11:9). Besser lief es für die „Erste“ gegen Bothfeld. Aufgrund der unnötigen Niederlage gegen Burgdorf spielten die Essenroder mit ordentlich Wut im Bauch – und fanden hierüber zu gewohnter Stärke. Konzentriert in Abwehr und Zuspiel und konsequent im Angriff, setzte sich die Mannschaft deutlich in zwei Sätzen durch.

TuS Essenrode II – TSV Burgdorf 1:2 (9:11, 13:11, 11:13). Auch die Zweitvertretung des TuS zeigte sich wieder deutlich verbessert und gestaltete die Partie offen. Nachdem sie einen Matchball abgewehrt hatten, entschieden die Essenroder Satz 2 noch für sich. Auch der dritte Abschnitt verlief spannend. Nach ständig wechselnder Führung ließ das TuS-Team aber zwei Matchbälle aus, Burgdorf nutzte anschließend hingegen gleich seine erste Chance, um den Sack zuzumachen.

„Zweite“ taumelt dem Abstieg entgegen

„Für die zweite Mannschaft wird es jetzt ganz schwer, die Klasse zu halten, da beide Konkurrenten je ein Spiel gewinnen konnten“, stellte TuS-Spielertrainer Patrick Linke fest. Aufgrund der Patzer des MTV Diepenau und des Sprungs auf Platz 1 fiel das Fazit zur „Ersten“ des TuS positiver aus – „trotz einer eher durchwachsenen Leistung und der zweiten Saisonniederlage. Jetzt werden wir die nächsten Wochen nutzen, um uns optimal auf den letzten Spieltag am 3. Juli vorzubereiten. Dann wollen wir natürlich die Tabellenführung zu verteidigen.“

TuS I: Florian Linke, Steffen Niemann, Jonas Windhövel, Patrick Linke, Simon Hattenbauer, Jan-Lukas Schüler

TuS II: Stefan Olders, Gernot Beu, Carsten Hattenbauer, Michael Reitmajer, Andreas Linke

r./jse

