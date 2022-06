Triathlon Team Königslutter zeigt starke Leistungen

Königslutter. Das Triathlon Team Königslutter geht an unterschiedlichsten Orten an den Start. Neun Lutteraner sind am Tankumsee im Einsatz.

Jonas Kolbe (von links), Felix Knoblich und Marco Strey bewältigten die Mitteldistanz beim Schlosstriathlon Moritzburg in rund 4:35 Stunden als fünftschnellste Staffel.

Die Sportlerinnen und Sportler des Triathlon Teams Königslutter haben wieder einmal ihre Spuren hinterlassen – und das an verschiedensten Orten Deutschlands. Die größte Gruppe, aus neun Lutteranern bestehend, traf sich beim Tankumsee-Triathlon in Gifhorn, der nach zweijähriger Corona-Abstinenz sein Comeback feierte. 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 km Laufen standen auf dem Programm.

Gute Ergebnisse des Triathlon Team Königslutter am Tankumsee

Amélie Monien kam nach 1:25:25 Stunden ins Ziel und durfte sich über Platz 3 bei den Juniorinnen freuen. In der Altersklasse (AK) 40 der Damen belegte Nadine Monien mit 1:21:45 std den achten Rang. Katharina Braunsberger, in der gleichen Altersklasse am Start, musste auf der Radstrecke einen Reifenwechsel vornehmen. Dennoch finishte sie auf Rang 20 (1:45:04 std).

Fabian Raimer erreichte bei den Junioren in 1:26:31 std Platz 8, Vater Michael Raimer (AK 45) musste das Rennen nach einem Defekt auf der Radstrecke vorzeitig beenden. Thomas Sobczak, an diesem Tag der schnellste Triathlet aus Königslutter, schaffte es in einer Zeit von 1:08:24 std auf Platz 8 seiner Altersklasse. Hartmut Dietrich (AK 50, Platz 15, 1:18:24 std) und David Carringtin (AK 55, Platz 39, 1:30:10 std) komplettierten die guten Ergebnisse der Sportlerinnen und Sportler aus Königslutter.

Dominiert wurde das Rennen der Herren am Tankumsee von den Athleten des VfL Wolfsburg und des Triathlon Team Braunschweig. Neun der ersten zehn Plätze teilten die beiden genannten Vereine untereinander auf. Gesamtsieger wurde Marc Günther (AK 25) in einer Fabelzeit von 0:56:48 std. Bei den Damen gewann Malin Ehlers (Juniorinnen) vom VfB Fallersleben in 1:06:10 Stunden.

Starke Lutteraner Staffel in Moritzburg

Doch zurück zum Triathlon Team Königslutter: Marco Strey, Felix Knoblich und Jonas Kolbe starteten als Staffel beim Schlosstriathlon Moritzburg über die Mitteldistanz. Vor den Toren Dresdens absolvierte Strey die 1900 m lange Schwimmstrecke durch den Schlossteich von Moritzburg in 32:59 Minuten.

Auf der Radstrecke übernahm Knoblich, der die knapp 87 km in gerade einmal 2:28:25 std zurücklegte. Kolbe lief den folgenden Halbmarathon in 1:29:51 std. So kam die Lutteraner Staffel als Fünfte ins Ziel – an den Start gegangen waren 35 Teams. Mit der Gesamtzeit von 4:35:06 std und im Hinblick auf die zum Teil internationale Konkurrenz darf die Leistung des hiesigen Trios getrost als hervorragend bezeichnet werden.

In Limmer bei Hannover war mit Harry Bachem ebenfalls noch ein Athlet des Triathlon Teams am Start. Er absolvierte die Mitteldistanz und erreichte das Ziel nach 5:42:37 std.

