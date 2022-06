Noch zwei Schritte fehlen Schöningen zum nächsten Titel

Schöningen. Im Pokal-Halbfinale erwartet die FSV am Mittwoch das einzige Team, gegen das sie in den letzten 18 Pflichtspielen nicht als Sieger vom Feld ging.

Nur drei Tage, nachdem die Landesliga-Fußballer der FSV Schöningen die Meisterschaft perfekt gemacht haben, sind sie schon wieder gefordert: Am Mittwochabend (19 Uhr) empfängt der künftige Oberligist den SSV Nörten-Hardenberg zum Halbfinale des Bezirkspokals.

Nach dem 6:0 gegen Vahdet Salzgitter und den anschließenden Feierlichkeiten hatte die Mannschaft von Nils Osteroth am Montag frei, für Dienstag setzte der FSV-Coach dann aber wieder ein Training an. „Vom Spiel bis zur Feier war es ein toller Sonntag“, blickt Osteroth zurück. „Abgesehen von den üblichen Begleiterscheinungen einer langen Nacht, habe ich von keinerlei Ausfällen gehört“, fügt er grinsend an.

Nun richten die Schöninger ihren Fokus aber auf das Duell mit dem Staffelkonkurrenten. Nörten-Hardenberg qualifizierte sich mit einem 2:0-Erfolg über den FC Sülbeck/Immensen (Bezirksliga 4 Meisterrunde) für das Halbfinale. Die Oste­roth-Elf hatte es im Pokalwettbewerb bislang ausschließlich mit Teams aus dem Kreis Gifhorn zu tun bekommen. Der SV Groß Oesingen (6:0) und der TSV Hillerse (5:1) waren keine Stolpersteine, der SSV Kästorf im Achtelfinale dagegen schon. Die FSV drehte aber einen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg um, ehe sie im Viertelfinale beim Landesliga-Aufsteiger VfL Wahrenholz knapp gewann (1:0).

Nun geht’s also gegen Nörten-Hardenberg. Wie schwierig es ist, den SSV zu bezwingen, haben die Schöninger bereits zweimal zu spüren bekommen. In der Liga mühten sie sich zu Hause zu einem 1:0-Sieg, das Rückspiel vor zehn Tagen endete torlos. Es war das einzige der letzten 18 Pflichtspiele, nach dem die FSV nicht als Sieger vom Platz gehen konnte. „Ich bin schon gespannt, wie wir den Sonntag weggesteckt haben und in das Spiel gehen“, sagt Osteroth. „Auf jeden Fall können sich die Jungs die ohnehin schon erfolgreiche Saison mit dem Pokalsieg noch vergolden. Verdient hätten sie es allemal.“

Im anderen Halbfinale treffen mit dem SC Rot-Weiß Volkmarode (Meisterrunde Staffel 2) und dem TSV Üfingen (Abstiegsrunde Staffel 3) zwei Bezirksligisten aufeinander. Der Sieger dieser Partie hat im Finale am Sonntag als klassentie­feres Team Heimrecht – und dann womöglich die Schöninger zu Gast.

