Helmstedter Turnerinnen „wachsen über sich hinaus“

Nach langer Pause stand für die Nachwuchsturnerinnen aus dem Kreis Helmstedt endlich wieder ein Ligawettkampf auf Bezirksebene auf dem Programm. In der Bezirksklasse I (Altersklasse 12 und älter) waren insgesamt sieben Helmstedterinnen am Start.

Coronabedingt durfte in diesem Jahr nur eine Mannschaft pro Turnkreis starten, dementsprechend traten für das Helmstedter Team die besten Turnerinnen aus verschiedenen Vereinen an. Das Team „Turnkreis Helmstedt“ bestand aus Diana Matsapura, Alina Braune, Megan Weidner, Lina Smolarz (alle Helmstedter SV), Katja Schumajlov, Ly Ly Nghiem (beide TSV Germania Helmstedt) und Charlotte Langer (SV Brunsrode). Komplettiert wurde das Team durch die Trainer Jan Stocek, Fiona Stöber und Maren Frickmann.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Turnerinnen hatten sich zuvor im Mai bei der Kreismeisterschaft für den Mannschaftswettkampf des Turnbezirks Braunschweig qualifiziert. Für fast alle Helmstedter Turnerinnen war es der erste Wettkampf auf Bezirksebene. Dementsprechend groß war die Vorfreude auf die Veranstaltung.

Wie es bei Mannschaftswettkämpfen im Gerätturnen üblich ist, durften pro Mannschaft fünf Turnerinnen an jedem Gerät starten, wovon die drei besten Ergebnisse in die Gesamtwertung eingingen. Zum Auftakt traten Nghiem, Weidner, Smolarz, Langer und Matsapura im Sprung an. „Alle zeigten sehr schöne Handstützüberschläge, sowohl auf dem Mattenberg als auch über den 1,20 m hohen Sprungtisch“, bilanzierte Helmstedts Trainerin Fiona Stöber.

Helmstedter Turnerinnen mit Problemen am Schwebebalken

Mit den ersten Punkten im Gepäck ging es weiter zum Stufenbarren. Hier holten Weidner, Matsapura und Schumajlov nach fehlerfreien Auftritten die nächsten Zähler für den Turnkreis. Deutlich mehr Probleme hatten die Turnerinnen hingegen am dritten Gerät, dem Schwebebalken. „Leider mussten alle Mädchen jeweils mindestens einen Sturz in Kauf nehmen“, erklärte Stöber, die ausführte: „Bekanntlich passieren diese Ausrutscher nicht bei den vermeintlich schwierigen Elementen, sondern bei den einfachen, wie Drehungen oder der Standwaage, die häufig unterschätzt werden.“

Etwas betrübt von der Leistung am Schwebebalken ging es zum letzten Gerät, dem Boden. Doch hier stellten Smolarz, Schumajlov, Langer, Matsapura und Braune ihr ganzes Können unter Beweis. „Sie zeigten sensationelle Übungen zur Musik, der Schwebebalken geriet sofort in Vergessenheit“, freute sich Helmstedts Trainerin.

Durch die starke Leistung am letzten Gerät sammelte das Team noch einmal wichtige Zähler für die Gesamtwertung und landete auf einem guten fünften Platz (176,350 Punkte). „Teilweise wuchsen die Turnerinnen über sich selbst hinaus und konnten bessere Ergebnisse als auf Kreisebene erzielen, was wirklich beachtlich ist“, resümierte Stöber.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de