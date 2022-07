FSV Schöningen trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Hohe und verdiente Auszeichnung nach einer bärenstarken Saison. Die Fußballer der FSV Schöningen sowie der Trainer- und Betreuerstab hatten mit dem Titelgewinn in der Landesliga und dem Finalsieg im Bezirkspokal genügend Gründe zum Feiern, nun wurde das FSV-Team noch mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Schöningen geehrt.

27 Siege aus 32 Spielen und dabei ein unglaubliches Torverhältnis von 120:22. Es war eine Saison der Superlative beim Oberliga-Aufsteiger. „Mit ihren sportlichen Leistungen hat die Mannschaft nicht nur sich selbst und ihrem Verein Ehre gemacht, sondern auch unserer Stadt“, huldigte Schöningens Bürgermeister Malte Schneider die Geehrten bei seiner Ansprache. „Sportlerehrung in Schöningen heißt also auch: Sie als Sportler ehren mit Ihren Erfolgen unsere schöne Stadt.“

FSV Schöningen – eine Botschafterin für die Stadt

Das FSV-Team habe als Botschafter Schöningens den Namen der Stadt über deren Grenzen hinausgetragen und ihr mit den Erfolgen in Niedersachsen und in Norddeutschland einen guten Klang verliehen. Die künftigen Oberliga-Konkurrenten – so Schneider – dürften nach so einer Spielzeit auf jeden Fall vor dem Liga-Neuling gewarnt sein und ihn keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.

hjt

