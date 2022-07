Königslutter. Das Kindersportfest an der Plantage erweist sich als voller Erfolg – Bühnenprogramm und Spiele zum Mitmachen sorgen für gute Laune

Mehr als 700 Besucher beim Kindersportfest in Königslutter

In den vergangenen beiden Jahren konnte der Kindersporttag durch die Pandemie nicht stattfinden, doch nun stellten die TSG Königslutter und der TSV Lelm das beliebte Event wieder auf die Beine. Auf der Sportanlage an der Plantage in Königslutter fanden sich zahlreiche Kinder und Familien ein, um ein gemeinsames Fest zu feiern.

„Mehr als 700 Besucher kamen nach Königslutter, Groß und Klein hatten ihren Spaß, für jeden war etwas dabei“, erklärte Organisationsleiter Christian Schöndube.

Eröffnet wurde die Veranstaltung auf der großen Bühne durch Schöndube und die Ehrengäste Alex Hoppe, Marc Schneider, Jürgen Nitschke und Volker Meyer. „Auf der Bühne wurde dann den ganzen Tag über was geboten“, so der Organisator. Vor begeistertem Publikum tanzten sich die Formationen Tanzengel, Wildkatzen, Lollipops, Tanzzwerge und Tanztiger in die Herzen der Zuschauer.

Auf dem Sportplatz war Spiel und Spaß angesagt: bei den zwei Hüpfburgen, der Riesenrutsche, dem Kletterturm, dem Menschenkicker, dem Entenangeln und den verschiedenen Mitmachspielen sowie bei dem Minisportabzeichen war der Andrang groß.

TSG-Abteilungen boten Aktionen beim Kindersportfest in Königslutter an

Doch nicht nur auf der Sportanlage hatten die Besucher ihren Spaß: In den Sporthallen boten die TSGK-Abteilungen Arnis, Badminton, Judo und Tischtennis zahlreiche Aktionen zum Mitmachen an.

„Ein rundherum schöner Tag, den auch der Regenguss am Nachmittag nicht verderben konnte“, bilanzierte Christian Schöndube, der anfügte: „Ein herzliches Dankeschön geht an den Kinderschutzbund, der diesen Tag durch Fördergelder erst möglich gemacht hat.“ Zudem dankte er den weiteren Sponsoren Lions Club sowie Sport-Thieme und den „50 Helfern im Hintergrund und vor Ort“, die bei der Planung, dem Aufbau und der Durchführung fleißig mitgeholfen haben.

