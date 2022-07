FSV Schöningen: Mit starker Abwehrleistung ins Achtelfinale

In den entscheidenden Situationen waren die Schöninger (rechts Gianluca Evers) fast immer einen Schritt schneller am Ball als die Freien Turner (links Marvin Fricke).

Erstes Pflichtspiel der neuen Saison, erster Sieg – die Fußballer der FSV Schöningen machen erst mal da weiter, wo sie vor der kurzen Sommerpause aufgehört hatten. In der Qualifikationsrunde des Niedersachsenpokals setzten sie sich am Samstag im heimischen Elmstadion – verdient, aber etwas zu deutlich – mit 4:0 (3:0) gegen die FT Braunschweig durch.

Schöningens Coach Bastian Breves schickte fast die gleiche Startelf aufs Feld wie beim 2:0-Testspielsieg gegen Regionalligist Germania Halberstadt am vergangenen Mittwoch – mit einer Ausnahme: Philipp Nabel hütete anstelle von Neuzugang Niclas Edelmann das FSV-Tor. Davor bildeten zunächst erneut Stefan Goebel und Sergej Evljuskin die Innenverteidigung. Und beide machten ihre Sache sehr gut. Trotz klarer Längennachteile hielten sie Braunschweigs Sturm-Hünen Niklas Neudorf selbst im Luftkampf fast durchweg im Zaum.

Nach nicht einmal zwei Minuten setzte Evljuskin seine Kopfball-Fähigkeiten dann am anderen Ende des Feldes gewinnbringend für seine Mannschaft ein. Nach einem Eckball und einem Abstimmungsfehler zwischen FT-Torwart Luca Podlech und einem seiner Vorderleute nickte Schöningens Routinier zur frühen Führung ein. FSV-Trainer Breves freute sich: „Wir haben in jedem der letzten Spiele mindestens einen Treffer nach Standards erzielt, an denen wir im Training gearbeitet hatten. Das spricht für die gute Umsetzung der Mannschaft.“

FSV-Pressing zeigt Wirkung

Ansonsten verlief die Anfangsviertelstunde ausgeglichen. Die Gastgeber wirkten nach Ballgewinnen noch etwas zu hastig. Beim Versuch, schnell umzuschalten, dribbelten sie sich einige Male fest oder aber den Pässen fehlte noch die Präzision. Das besserte sich aber zügig.

Was auffiel: Die Fehlerquote der FT-Abwehr fiel unter Schöninger Druck höher aus als die der FSV-Defensive im umgekehrten Fall. „Wir wollten in der ersten halben Stunde volles Angriffspressing gehen. Das haben die Jungs super gemacht“, lobte Breves. Eine solche Situation eröffnete auch den zweiten Treffer. Johannes Lutz fing einen eigentlich öffnenden Pass der Gäste ab, leitete den Ball weiter zu Dominik Elsner, der wiederum Luca Winter einsetzte – und der wurde kurz vor dem Abschluss im Strafraum gefällt. Nils Bremer schritt zur Tat und erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (20.).

Zwei Minuten später luden die Freien Turner die FSV dann selbst ein. Elsner nutzte einen dicken Patzer, um auf 3:0 zu erhöhen. So deutlich, wie es dieser Zwischenstand vermuten lässt, waren die Kräfteverhältnisse indes nicht. Aber: Die Speerstädter verteidigten weiter glänzend. Wurde mal ein Schöninger überspielt, war meist sofort die Hilfe da. So waren zwei Fernschüsse (15., 41.) noch die gefährlichsten Braunschweiger Abschlüsse. „Dass wir fast alle wichtigen Zweikämpfe gewonnen haben, war einer der entscheidenden Faktoren“, bekräftigte Coach Breves nach der Partie. Er räumte jedoch auch ein, dass „das Ergebnis zur Halbzeit nicht ganz zum Spiel gepasst hat. Eine Ecke, ein Elfer, ein individueller Fehler – es war nicht so, dass wir uns unsere Tore überragend herausgespielt hätten“, gab Breves zu bedenken.

Schöningen erhöht und verwaltet

Eine Flut an Chancen gab es auch im zweiten Durchgang nicht – die Gastgeber wollten primär den Laden dichthalten. So musste für den letzten Treffer noch ein Standard herhalten: Lennert Hoffie schlenzte einen 18-Meter-Freistoß aus halbrechter Position über die Mauer ins rechte untere Eck (56.). Nach guter Balleroberung von Jan Ademeit und feinem Zuspiel von Nathan Wahlig scheiterte Elsner später noch am Außenpfosten (65.). Auf der Gegenseite rettete auch einmal das Aluminium, als sich ein Kopfball von Neudorf auf die Torlatte senkte (78.). Jeweils ein Schuss beider Teams strich zudem nur knapp am langen Tor-Eck vorbei.

Letztlich hielt die Breves-Elf erneut die Null und darf sich im Achtelfinale des NFV-Pokals der Amateure auf ein weiteres Heimspiel gegen einen kommenden Oberliga-Kontrahenten freuen: den HSC Hannover. „Heute haben wir das unwichtigere der beiden Spiele gegen die Turner gewonnen“, lenkte der Trainer den Fokus aber auf das schnelle Wiedersehen mit den Braunschweigern zum Punktspielstart am kommenden Samstag.

FSV: Nabel – Bremer, Goebel (53. Reiche), Evljuskin (60. Behling), Poley – Lutz (53. Ademeit) – Kohl Hoffie, Wahlig, Winter (53. Evers) – Elsner (71. Sening).

Tore: 1:0 Evljuskin (2.), 2:0 Bremer (20./FE), 3:0 Elsner (22.), 4:0 Hoffie (56.).

