Wer folgt als nächster Pokalsieger auf den FC Schunter?

Im Juni durfte Schunters Kapitän Felix Sandmann (Nummer 18) den Pokal in die Höhe strecken. Der damals im Finale mit 2:3 unterlegene Helmstedter SV will ein Wörtchen mitreden, wenn ab Sonntag der Pokalsieger-Nachfolger des FC ermittelt wird.

Die Reise in Richtung Offleben beginnt! Dort findet nämlich am 17. Juni kommenden Jahres das Finale im A-Pokal des Fußballkreises Helmstedt statt. Gesucht wird der Nachfolger des FC Schunter, der als Aufsteiger in die Bezirksliga seinen Pokal-Titel natürlich nicht verteidigen kann. An diesem Sonntag kämpfen 22 Mannschaften aus der Kreisliga und der 1. Kreisklasse zunächst einmal darum, die erste Hürde zu überspringen. Fünf Teams stehen dank eines Freiloses bereits im Achtelfinale, das dann am nächsten Wochenende ausgespielt wird.

Die Pokalauslosung, die im Rahmen des Super-Cups beim SSC Klein Sisbeck stattgefunden hatte, hatte ergeben, dass die Kreisligisten TSV Danndorf, TSV Germania Helmstedt und FC Nordkreis sowie der FC Heeseberg II und die SG Offleben/Büddenstedt aus der 1. Kreisklasse erst in der zweiten Runde eingreifen müssen. Wie in jedem Jahr, ist der Pokalwettbewerb für einige Mannschaften eher ein weiteres gutes Vorbereitungsspiel mit Blick auf den Punktspielstart, andere nehmen den Wettbewerb ernst – oder wie es Christopher Peine, Spielertrainer der FSV Schöningen II, ausdrückt: „Der Pokal ist der kürzeste Weg zu einem Titel.“

SV Esbeck – FSV Schöningen II (So., 12 Uhr). Eröffnet wird der Pokalwettbewerb 2022/23 mit dem Schöninger Kreisliga-Derby. „Da geht es schon um etwas“, sagt FSV-Coach Peine. „Für uns ist es kein Test mehr, sondern das erste Pflichtspiel und eine erste Standortbestimmung, nachdem unsere Vorbereitung nicht ganz so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht hätten.“

Ihm sei bewusst, dass seine Mannschaft als Vizemeister und Pokal-Halbfinalist der vergangenen Saison dieses Mal zu den Favoriten zähle. „Wir wissen aber auch, dass man in Esbeck stolpern kann, denn da sind schon etliche Spieler, die richtig gut zocken können“, erklärt Peine und nennt beispielhaft Nico Ohlemeyer und Timo Rösner.

MTV Sunstedt – Helmstedter SV (So., 15 Uhr). Zu den Titelanwärtern zählt sicherlich auch der HSV, der zuletzt durch seinen Finaleinzug Blut geleckt hat. „Wir haben Bock auf den Pokal und wollen gerne wieder ins Finale“, betont Trainer Marco Behse. Er kenne Sun­stedts Mannschaft zwar nicht, „ich habe dort bisher auch noch nie gespielt, mir nur Anfang der Woche mal den Platz angeschaut“, berichtet der Helmstedter Coach.

Er erwarte aber eine „eklig zu bespielende Truppe, gegen die wir den Kampf annehmen müssen“, sagt Behse, der als Mahnung an seine Mannschaft darauf verweist, dass Sunstedt im vergangenen Jahr zum Auftakt den STV Holzland immerhin ins Elfmeterschießen gezwungen hatte.

TuS Essenrode – FC Vatan Spor Königslutter (So., 15 Uhr). Es ist nominell womöglich das Topspiel der ersten Runde: Der Dritte der vergangenen Saison erwartet mit Vatan ein Team, das nach der schwierigen letzten Spielzeit darauf ist, in der Kreisliga wieder weiter oben mitzumischen. „Wir sind darauf eingestellt, dass Vatan motiviert und für uns eine ganz harte Nuss werden dürfte“, sagt Essenrodes neuer Trainer Roland Weisheit.

Er selbst ist gespannt darauf, wie sich sein Team schlagen wird. Zumindest einen Vorgeschmack auf die Kreisliga-Saison dürfte es schon liefern. „Qualitativ ist das definitiv das erste Pflichtspiel für uns, rein vom Organisatorischen gehört der Zeitpunkt dieses Spiels für mich aber noch zur Vorbereitung“, sagt Weisheit.

TSV Barmke – SG Sundern (So., 17 Uhr). Mit einem weiteren Kreisliga-Duell endet der Pokal-Sonntag – und zugleich der erste Tag der Barmker Sportwoche. Weil zuvor die beiden Frauenteams des TSV Testspiele bestreiten, wurde das Pokalspiel der Männer auf 17 Uhr gelegt. Barmke, das die Klasse nur dank der Rückzüge von Holzland und Süpplingen hielt, setzt nun „alles wieder auf Null. Wie wir dringeblieben sind, interessiert mich nicht mehr“, unterstreicht TSV-Trainer Rudi Sorge junior.

In der Liga gehe es dann erneut darum, den Klassenerhalt auf sportlichem Wege (und möglichst frühzeitig) zu sichern. Da dies auch das erklärte Ziel von Aufsteiger Sundern ist, verspricht das Pokalduell Spannung und Aufschlüsse. Barmkes Coach sagt: „Ich sehe es als Testspiel, aber als eines, das ich gewinnen will.“

