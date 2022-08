Schwacher FC Schunter verliert mit 1:2

Nach dem 4:0-Traumstart bei der Bezirksliga-Rückkehr gegen die TSG Mörse wurden die Fußballer des FC Schunter nun auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bei der FSV Adenbüttel Rethen setzte es nach einer schwachen Leistung eine verdiente 1:2 (0:2)-Niederlage.

Keeper Josh Lüddecke bewahrt Schunter vor Rückstand

Die Gastgeber standen hinten kompakt, liefen den Gegner ab Höhe der Mittellinie an und kamen so immer wieder zu Balleroberungen – besonders die zweiten Bälle gewann in der Anfangsphase fast ausschließlich die FSV. Nach 10 Minuten hätte es aus Schunter-Sicht bereits 0:2 stehen können, doch Keeper Josh Lüddecke bewahrte sein Team mit zwei starken Aktionen vor dem Rückstand. Erst hatte er den Ball in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Tim Rudolph aus dem Eck gekratzt, nur eine Minute später hielt er einen Distanzschuss von Marc Bruns fest (10.).

Und der FC? Er hätte postwendend fast das glückliche 1:0 erzielt: Ein Schuss von Philipp Heldt landete über Umwege bei Amed Koulibaly, sein Versuch aus knapp 12 Metern wurde allerdings auf der Linie geklärt. Es war die erste und für lange Zeit auch letzte gefährliche Torraumszene für die Gäste bis kurz vor Spielende.

Adenbüttel erzielt überfällige Führung vor der Pause

Auch mit zunehmender Spieldauer wurde das FC-Spiel nicht besser – ganz im Gegenteil. Die FSV war in den vielen Mittelfeld-Zweikämpfen griffiger und hebelte anschließend mit nur einem langen Ball oft die gesamte Gäste-Abwehr aus. Jonas Meier verpasste freistehend (21.). Jannek Bruns machte es noch vor der Pause besser, traf mit einem Aufsetzer aus der zweiten Reihe zum überfälligen 1:0 (39.). Wenig später bediente Marc Bruns Tim Rudolph, der den Ball zum 2:0 nur noch einschieben musste (43.).

Nach der Pause verflachte das Spiel zunächst, nennenswerte Torchancen blieben lange aus, das Spiel behielt jedoch seine Intensität bei. In der Schlussphase war den Gastgebern der Kräfteverschleiß anzumerken, Schunter war plötzlich am Drücker. Besonders der eingewechselte Marvin Winter sorgte für frischen Wind. Er erzielte zwar nach einem Steckball das 2:1 (90.+3), der Treffer fiel jedoch etwas zu spät und somit musste der FC Schunter die erste Liga-Niederlage seit dem 31. Oktober letzten Jahres hinnehmen (1:4 gegen die FSV Schöningen II).

Wossmann: „Defensiv war es eine Vollkatastrophe“

„Ich bin natürlich enttäuscht, das wissen die Jungs auch“, ärgerte sich Coach Julien Wossmann. „Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen, defensiv war es eine Vollkatastrophe. Als bei Adenbüttel die Kräfte nachgelassen haben, wurden wir besser. Wenn wir den Anschluss fünf Minuten früher machen, schießen wir auch noch das 2:2“, meinte er.

Tore: 1:0 J. Bruns (39.), 2:0 Rudolph (43.), 2:1 Winter (90.+3).

