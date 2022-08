FSV Schöningen bleibt in der Liga ohne Punkt und Tor

Schöningen. 0:3 in Heeslingen! Aufsteiger FSV Schöningen war chancenlos im ersten Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga.

Zum zweiten Mal in Folge heißt es bei der FSV Schöningen: Auf den Pokal-Jubel folgt die Liga-Enttäuschung! Nach dem 6:1-Erfolg gegen den HSC Hannover am Mittwoch musste sich der Aufsteiger in der Fußball-Oberliga am Sonntag beim Heeslinger SC mit 0:3 (0:2) geschlagen geben und steht damit nach dem zweiten Spieltag noch ohne einen Zähler da.

FSV-Trainer Bastian Breves erkannte nach der Partie beim Tabellenführer an: „Wir haben gegen ein absolutes Topteam der Oberliga gespielt, das uns heute in Sachen Frische und Physis klar überlegen war und uns mit seiner Einstellung und Körperlichkeit den Schneid abgekauft hat.“ Den Gastgebern war deutlich anzumerken, dass sie sich unbedingt für die 0:5-Packung, die sie im Niedersachsenpokal gegen den TuS Bersenbrück erlitten hatten, rehabilitieren wollten.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gleich unter Dauerdruck

Heeslingen ging von Beginn an druckvoll und energisch zu Werke und eroberte sich so immer wieder das Spielgerät. „Der Gegner hat uns mit seinem Pressing regelrecht eingeschnürt. Und unter diesem Druck haben wir uns oft nur mit langen Bällen zu helfen gewusst, die dann keine Entlastung gebracht haben“, erklärte Schöningens Trainer.

So kamen die ersten Torchancen des SC allesamt aus vergleichbaren Situationen zustande. Bei einer Hereingabe von Malik Gueye fehlte zunächst noch ein Abnehmer (5.), elf Minuten später kam Heeslingens Rechtsaußen nach guter, schneller Kombination frei vor dem FSV-Tor zum Abschluss, doch Keeper Niclas Edelmann tauchte blitzschnell ab. Die folgenden beiden Nachschüsse blockten die Schöninger mit vereinten Kräften (16.).

Zwei Minuten später klingelte es dann aber doch im Schöninger Kasten: Daniel Reiche bügelte zunächst einen Fehlpass noch selbst aus, die FSV bekam die Situation aber nicht gänzlich geklärt. Schließlich schlenzte Jan-Ove Edeling den Ball aus halblinker Position im Strafraum ins lange Eck.

Per Strafstoß erhöht

Mehrfach entbrannte in der Folgezeit in der Hintermannschaft der Gäste Gefahr: Kevin Rehling (25.), Gueye (29.) und Mika Kraßmann (32., 45.) verzogen aber oder wurden im letzten Moment noch entscheidend gestört. Trotzdem legte Heeslingen vor dem Pausenpfiff noch nach – per Foulelfmeter von Krassmann.

Breves brachte zur zweiten Halbzeit mit Dominik Elsner für den als Linksverteidiger aufgebotenen Gunnar Niemann eine zusätzliche Offensivkraft. Und tatsächlich sah es kurzzeitig so aus, als könnten sich die Schöninger noch einmal gegen die drohende Niederlage stemmen. Gianluca Evers wurde auf der linken Seite freigespielt, schlug den Ball flach nach innen, Elsner fehlten aber Zentimeter, um vor seinem Bewacher noch kontrolliert abschließen zu können (50.).

Entscheidung nach rund einer Stunde

„Das war das umgekehrte Beispiel zu unserem Pokalspiel: Da hatte Hannover direkt nach dem Seitenwechsel die Großchance vergeben und es dadurch verpasst, der Partie eine mögliche Wendung zu verleihen. Diesmal ging es uns eben so“, sagte Breves, dessen Team bald darauf wieder in Bedrängnis geriet. Niclas Edelmann entschärfte noch einmal einen Heeslinger Schuss glänzend (53.), ehe er nach einem Freistoß gegen den Kopfball von Sidney Wix machtlos war – das 3:0 bedeutete die Entscheidung. Das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können, weil Rehling nur den Außenpfosten traf (65,), Luca Althausen per Kopf aus fünf Metern verzog (90.+1) und die Heeslinger sogar noch einen Elfmeter ausließen.

Spiel kompakt

FSV Schöningen: Edelmann – Behling (87. Poley), Reiche, Evljuskin (62. Hoffie), Niemann (46. Elsner) – Ademeit – Bremer (81. Caringi), Lutz, Wahlig, Winter – Evers (59. Sening).

Tore: 1:0 Edeling (19.), 2:0 Krassmann (45.+2), 3:0 Wix (62.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de