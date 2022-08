„LaBo“ deutlich verbessert – aber wieder keine Punkte

In Sachen Zweikampfführung und auch spielerisch sah es bei Lauingen Bornum (links Alexander Müller) schon deutlich besser aus, dennoch gab es eine 1:2-Niederlage beim TSV Wendezelle (in Schwarz).

Auch nach dem zweiten Spiel in der Fußball-Bezirksliga 2 steht eine Null auf dem Punktekonto der SV Lauingen Bornum. Zwar bekam Trainer Marcel Schoolmann am Mittwochabend in der Partie beim TSV Wendezelle von seiner Mannschaft eine Reaktion auf den schwachen Auftritt bei der 2:4-Auftaktschlappe gegen Sickte zu sehen. Diese reichte aber nicht, um etwas Zählbares aus Wendeburg mitzunehmen, die SV unterlag mit 1:2 (0:2).

Letzten Prozentpunkte Erfolgsgier fehlen

Letztlich seien zwei Faktoren für die Niederlage ausschlaggebend gewesen, erklärte Schoolmann: „Wir sind über unsere individuellen Fehler gestolpert und haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen. Außerdem haben die letzten paar Prozentpunkte Erfolgsgier noch gefehlt. Wenn man beim Stand von 1:2 am Drücker ist, muss man es dann auch mal erzwingen wollen.“ Dennoch sei der Auftritt „ein Schritt in die richtige Richtung gewesen“, urteilte Lauingen Bornums Trainer. Gegenüber dem Sickte-Spiel „waren wir deutlich griffiger in den Zweikämpfen, auch spielerisch war es in weiten Teilen der Partie sehr ordentlich.“

Das habe es umso ärgerlicher gemacht, dass seine Elf unnötig einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen musste, sagte Schoolmann. Der erste Gegentreffer resultierte aus einem Abstoß. „Rechts hätten wir eine Überzahl gehabt, der Ball wurde aber auf die vom Gegner gut zugestellte linke Seite gespielt.“ Wendezelle fing die Kugel ab, schaltete schnell um und ging durch Ole Kamp in Führung (21. Minute). Wenig später leistete sich die SV beim Versuch, von hinten kurz herauszuspielen, einen folgenschweren Fehlpass. Wieder hatte der TSV keine Mühe, den Schnitzer zu nutzen.

Lauingen Bornum baut nicht auf den Anschlusstreffer auf

„Wir kamen dann aber gut aus der Pause, haben nach einer wirklich schönen Kombination schnell den Anschlusstreffer erzielt“, berichtete der „LaBo“-Coach. Raphael Spilker ließ die Hoffnung der SV auf zumindest einen Punkt wieder aufkeimen. Schoolmann: „Bis etwa zur 70. Minute waren wir das bessere Team, es fehlte aber immer am letzten bisschen Geduld oder an der Präzision beim letzten Pass.“

Jasper Reichel hatte noch eine gute Gelegenheit, als er von links nach innen zog, im Strafraum mit rechts abschloss – Wendezelles Keeper parierte aber und hielt damit den Sieg fest, denn „in den letzten etwa 15 Minuten war dann wieder ein Bruch in unserem Spiel. Da haben wir dann mit weiteren Fehlern regelrecht um ein drittes Gegentor gebettelt“, monierte der SV-Trainer.

Tore: 1:0 O. Kamp (21.), 2:0 Herberg (32.), 2:1 Spilker (48.).

