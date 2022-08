Fußball-Bezirkspokal Schunter scheitert in der „Elfer-Lotterie“ an Ehmen

„Gegen diese Mannschaft rauszufliegen, ist okay. Die Art und Weise, wie wir ausgeschieden sind, ärgert mich aber.“ So kommentierte Julien Wossmann, Trainer des FC Schunter die 4:5-Niederlage nach Elfmeterschießen beim Wolfsburger Fußball-Kreisligisten TSV Ehmen in der Bezirkspokalrunde 2.

Gegner besticht durch Fitness und Physis

Nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden – „weil wir uns defensiv im Vergleich zum Ligaspiel in Rethen um 100 Prozent gesteigert haben, offensiv aber einfach keine zündenden Ideen und auch keinen Mut hatten“, bilanzierte Wossmann. Die Gastgeber hätten seine vorherige Einschätzung, dass Ehmen kein normaler Kreisligist sei, bestätigt. In Sachen Fitness und vor allem Physis seien die Gastgeber bärenstark gewesen, erkannte der FC-Trainer an. „Vorne haben sie zwei Spieler mit 1,95 Metern plus drin, auf die sie immer wieder hohe Bälle geschlagen haben“, so Wossmann. In der Luft sei es für seine Abwehrspieler schwer gewesen, sich zu behaupten. Und doch hielt die FC-Defensive.

Zwar habe auch seine Mannschaft die eine oder andere Torchance gehabt, unter anderem traf der eingewechselte Jannis Zirn einmal nur die Latte. Insgesamt „war das aber viel zu ungeduldig. Wir haben den Ball oft aus dem Zentrum einfach steil geschlagen, ohne dass es etwas eingebracht hätte. Gefährlich wurden wir immer dann, wenn wir es breit gemacht und damit Ehmens Abwehr bewegt haben“, fasste Schunters Coach zusammen.

FC Schunter beendet das Spiel in Unterzahl

Bitter: In der Schlussphase musste der FC „mit anderthalb Spielern weniger“ auskommen. Eine Minute, nachdem Wossmann sein Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, verletzte sich Innenverteidiger Pascal Krause an der Hüfte. „Er konnte danach nicht mehr richtig laufen und ist runtergegangen. Und kurz danach hat Philipp Heldt solche Krämpfe bekommen, dass ich ihn nur noch nach vorne beordern konnte, weil er hinten nicht mehr hinterhergekommen wäre“, erklärte Wossmann. Sein Team schleppte sich zwar ins Elfmeterschießen, in diesem leistete sich Ehmen aber eben einen Fehlschuss weniger.

