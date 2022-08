0:2 gegen Brome – der FC Schunter wirkt gehemmt

Der Wurm ist derzeit einfach drin, sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter zeigten gegen den FC Brome einen schwachen Auftritt und verloren verdient mit 0:2 (0:0).

Nach den jüngsten Niederlagen in der Liga gegen Adenbüttel Rethen (1:2) und im Pokal gegen Ehmen (4:5 n. E.) wollte Schunter gegen Brome wieder in die Spur finden, doch daraus wurde nichts. „Man hat am Anfang gemerkt, dass Brome mit einer Menge Wut im Bauch angereist ist“, meinte Schunters Co-Trainer Bela Westphal, der damit auf den 1:0-Sieg seiner Truppe im Pokal gegen Brome vor gut drei Wochen anspielte.

Lüddecke pariert Strafstoß

Brome ging motiviert in die Partie, arbeitete sich gut nach vorne und erzwang bereits in der fünften Minute einen Strafstoß. Schunter-Schlussmann Josh Lüddecke konnte den Schuss von Hendrik Hildebrandt jedoch parieren. Nur wenig später war Lüddecke wieder zur Stelle, dieses Mal kratzte er einen Kopfball stark aus dem Eck. „Da konnten wir uns wirklich bei Josh bedanken, dass wir nicht schon in Rückstand geraten sind“, sagte Westphal. „Mit dem 0:0 zur Pause waren wir noch gut bedient.“

Auch in Hälfte 2 war nichts mehr von Schunters Aufstiegseuphorie zu sehen, der gastgebende FC fand zu keinem Zeitpunkt in die Partie. So kam es in Minute 68, wie es kommen musste: Rückkehrer Maverick Schönfelder verlor den Ball im Mittelfeld, Bromes Mahmud Chaaban fasste sich aus gut 20 Metern einfach mal ein Herz und versenkte den Ball im Winkel (68). Niclas Zierenberg entschied das Spiel dann in der Nachspielzeit mit dem 2:0.

Dritte Niederlage in acht Tagen

Bela Westphal war nach der 0:2-Niederlage bedient. „Es war von beiden Mannschaften wirklich kein gutes Spiel. Aber Brome war eben nicht so schlecht wie wir.“ Für sein Team war es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in acht Tagen. „Wir spielen derzeit auch einfach keinen guten Fußball. Die Jungs scheinen eine mentale Blockade zu haben, wirken gehemmt.“

Die Ausfälle von Stammspielern wie Dominik Claus und Felix Sandmann möchte Westphal derweil nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir haben einen großen Kader, da müssen wir so was auffangen können.“ Nach zahlreichen Englischen Wochen wird es für den FC nun erst einmal ruhiger, er muss erst wieder am nächsten Sonntag ran. „Es waren wirklich intensive Wochen, in denen wir durch die Spiele nicht richtig trainieren konnten“, erklärte Westphal. „Wir müssen jetzt an unseren Problemen arbeiten und diese Blockade lösen. Wir wollen die Kurve bekommen, bevor wir da unten reinrutschen und unter Druck geraten.“

Tore: 0:1 Chaaban (68.), 0:2 Zierenberg (90.+1).

