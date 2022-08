Adrian Goransch wird bei Türk Gücü zum Pflüger-Vertreter

Er rotiert im Pokal in die Startelf: Neuzugang Adrian Goransch (rechts) soll in Fallersleben als Innenverteidiger eine neue Rolle bekleiden.

Die Erinnerungen ans letzte Duell, sie sind noch frisch. „Das Spiel beim VfB Fallersleben hat uns am Ende Platz 4 gekostet“, sagt Trainer Fatih Özmezarci. Nun können sich seine Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt eben auf einer anderen Bühne revanchieren: Sie treten am Mittwochabend (18.30 Uhr) in der dritten Runde des Bezirkspokals am Fallersleber Windmühlenberg an.

„Wir wollen weiterkommen. Wir fahren da nicht hin, um einen schönen Tag zu haben. Aber wir werden auch ein bisschen rotieren“, kündigt der Coach der Rot-Weißen an, deren Viertrunden-Gegner mit dem SSV Vorsfelde im Falle eines Weiterkommens bereits feststeht – und für eine Extraportion Motivation sorgen dürfte. „Ein Heimspiel gegen eine Landesliga-Spitzenmannschaft wie Vorsfelde, das wäre schon interessant“, unterstreicht Özmezarci.

Für Goransch ist die Position im Abwehrzentrum „ein guter Test“

Doch zurück zur Rotation, die Türk Gücüs Trainer aus gutem Grund vornehmen wird. „Wir möchten gucken, wie lange unsere Urlaubsrückkehrer Puste haben“, erklärt Özmezarci, der Mehmet-Ali Tozlu und Adrian Goransch wohl in die Startelf beordern wird. Und Goransch, der im Sommer vom Regionalligisten SF Lotte gekommen war, dürfte in Fallersleben eine neue Rolle zufallen: Er soll als Innenverteidiger neben Jawid Hajdari agieren und Abwehrchef Daniel Pflüger vertreten, der berufsbedingt passen muss.

„Adrian hat als Außenverteidiger in höheren Klassen gespielt. Er hat auf jeden Fall die spielerische Qualität, Innenverteidiger in der Bezirksliga zu spielen – dafür ist es ein guter Test.“ Was zudem für Goransch spricht: „Mit ihm hätten wir dann auch einen Linksfuß im Abwehrzentrum.“

Ein Vorteil bei dieser Umstellung wäre: Özmezarci braucht im Mittelfeld „nicht so viel umzubauen“, wie er deutlich macht. Würde der Coach Routinier Arne Ruff – sein Einsatz in Fallersleben ist zudem noch fraglich – eine Reihe nach hinten beordern, würde es gleich mehrere Veränderungen im Zentrum nach sich ziehen. Und Özmezarci sprach ja auch nur von „ein bisschen rotieren“. Schließlich wolle er mit seiner Elf im Pokal ja auch so weit wie möglich kommen, stellt Türk Gücüs Trainer klar.

