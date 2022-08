Lauingen Bornum strebt „Sportwochen-Sechser“ an

Lauingen. Ihren ersten Saisonsieg fuhr die SV in der Vorwoche auf der Sportwoche in Bornum ein. Nun ist Sportwoche in Lauingen und Groß Lafferde zu Gast.

Die ersten Punkte sind auf dem Konto der SV Lauingen Bornum – „vielleicht“, so hofft Trainer Marcel Schoolmann, „können wir ja direkt eine kleine Serie starten“. Nach ihrem 2:1-Erfolg über Arminia Vöhrum im Rahmen der Sportwoche des TV Bornum geht es für die Bezirksliga-Fußballer am Sonntag (15 Uhr) bei der Sportwoche des TSV Lauingen weiter. Und mit dem SV Teutonia Groß Lafferde ist erneut ein Team aus dem Kreis Peine zu Gast.

Motivation und Schärfe dürften gegeben sein

Schoolmann freut sich auf eine Partie, „die sicher gut besucht sein wird“, was seiner Mannschaft womöglich noch ein paar Extraprozente an Motivation und Einsatz entlocken kann. Die jüngsten Eindrücke stimmen den Trainer zuversichtlich. Der erste Saisonsieg habe bei einigen Spielern schon eine gewisse Lockerheit freigesetzt. „Wir haben unter der Woche auch wieder knackig trainiert, daher bin ich überzeugt, dass wir mit der richtigen Schärfe in dieses Spiel gehen werden“, sagt der „LaBo“-Coach.

Gleichwohl wüssten bei den Rot-Weißen alle, dass auch die Partie gegen Vöhrum lediglich „ein weiterer Schritt in die richtige Richtung war, aber eben auch noch nicht ganz das, was wir uns vorstellen“, so der Trainer weiter. „Meine Mannschaft hat auch einen hohen Anspruch an sich selbst, deshalb gab es viele, die nach dem Sieg damit gehadert haben, dass es trotz der fast 70-minütigen Überzahl gegen Vöhrum gegen Spielende noch mal unnötig spannend wurde.“

Groß Lafferde „eine Nummer stärker“ als Vöhrum

Die Chancenverwertung bleibt bei Lauingen Bornum ein heikles Thema, denn „gegen Vöhrum hatten wir Möglichkeiten für sechs Tore“, sagt Schoolmann – und da seien nur die ganz klaren Abschlüsse mitgezählt. Einen solchen Chancenwucher werde sich sein Team gegen Groß Lafferde wohl nicht erlauben können. Zwar stehen die Sonntagsgäste wie Vöhrum nach drei Spielen noch ohne Punkt auf einem Abstiegsplatz, „ich halte sie aber für noch eine Nummer stärker als die Arminia“, betont Schoolmann.

Lafferde verfüge über eine Mannschaft, die Fußball spielen und seine Elf unter Druck setzen kann. Daher hofft der SVLB-Trainer, dass sich seine Schützlinge noch etwas mutiger im Spiel sowohl mit als auch gegen den Ball präsentieren und in den Zweikämpfen noch etwas entschlossener zu Werke gehen, um direkt die nächsten drei Zähler nachzulegen.

