Der FC Heeseberg muss schleunigst zurück in die Spur kommen

Sie haben gleich im ersten Heimspiel der Saison „einen schweren Brocken“, so Trainer Michael Grahe, vor der Brust: Seine Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg treffen am Sonntag (15 Uhr) in der Staffel 2 auf dem Sportplatz in Söllingen auf den Landesliga-Absteiger TSV Germania Lamme. „Da müssen wir uns deutlich steigern“, weiß Grahe.

Denn: Die Spätstarter aus dem Südkreis haben – von den Ergebnissen her – einen Fehlstart hingelegt. Zum Liga-Auftakt setzte es am vergangenen Sonntag eine 1:3-Niederlage beim Topteam SC RW Volkmarode. Unter der Woche verabschiedeten sich die Heeseberger dann – allerdings personell arg gebeutelt – beim Kreisligisten TSV Ehmen mit dem gleichen Ergebnis aus dem Bezirkspokal. Lediglich zwölf Mann standen Grahe dort zur Verfügung.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lamme nimmt nach einem Fehlstart Fahrt auf

„Personell sieht es nun wieder besser aus“, unterstreicht der FCH-Coach. Und das ist auch gut so, schließlich geht es für sein Team darum, „schleunigst wieder in die Spur zu kommen, zur alten Form zurückzufinden“, erklärt Grahe, dessen Elf die Meisterrunde in der vergangenen Saison immerhin als Dritter abgeschlossen hatte.

Für die Lammer hatte sich der Klassenerhalt in der Landesliga bereits zwei Spieltage vor Saisonschluss endgültig erledigt gehabt. Dass sie dort aber durchaus noch konkurrenzfähig wären, stellten die Germanen im Bezirkspokal unter Beweis, als sie gegen Landesliga-Neuling Lehndorfer TSV nach einem 1:4-Rückstand noch zum 4:4 ausglichen und im Elfmeterschießen gewannen.

Und auch in der Bezirksliga haben die routinierten Lammer nach einer 1:4-Klatsche zum Start gegen Wendezelle inzwischen Fahrt aufgenommen: In Vöhrum feierten sie einen 4:0-Erfolg, gegen Groß Lafferde ließen sie zuletzt einen 5:1-Sieg folgen und haben sich damit ins obere Tabellendrittel vorgeschoben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de