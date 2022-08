Die Mission der FSV Schöningen lautet: Die Serie brechen!

Schöningen. Nachlegen, das ist die Devise für die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen am Sonntag im Aufsteigerduell in Pattensen.

„Es war schon eine Last, die uns da von den Schultern gefallen ist“, räumt der Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Schöningen, Bastian Breves, im Rückblick auf den 4:3-Erfolg gegen den SC Spelle-Venhaus vor einer Woche ein. Im dritten Anlauf holte die FSV damit ihre ersten Oberliga-Punkte der Vereinsgeschichte. „Dieser Sieg war einfach fällig, weil auch schon zum Auftakt gegen die Freien Turner die Spielleistung gestimmt hat.“ Nun, da diese Last erst mal weg ist, wollen die Speerstädter am Sonntag im Aufsteigerduell beim TSV Pattensen (15 Uhr) auch gleich etwas Zählbares nachlegen.

Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg – die Pflichtspielbilanz der FSV war bislang (rein ergebnistechnisch) ein Auf und Ab. Damit soll jetzt aber Schluss sein. „Da jetzt wieder eine Niederlage dran wäre, müssen wir diese Serie am Sonntag brechen“, betont Breves. „Wir brauchen Konstanz.“ Wille und Leidenschaft, beides ausschlaggebend für den Erfolg gegen Spelle, sollen erneut die Schlüssel sein.

Nachdem die FSV bislang nur gegen Mannschaften gespielt hat, die in der Vorsaison die Oberliga-Aufstiegsrunde erreicht hatten, trifft sie in den kommenden beiden Auswärtsspielen auf Mitaufsteiger. Die Partien in Pattensen und beim SV Ahlerstedt/Ottendorf sollten dann auch Aufschluss darüber geben, wo seine Elf steht, so Breves. Dass beide Gegner in der Tabelle aktuell hinter den Schöningern zu finden sind, solle definitiv auch so bleiben. „Daher will ich aus beiden Spielen mindestens einen Punkt mitnehmen.“

Bei Pattensen, das ebenso wie die FSV am vergangenen Sonntag seinen ersten Sieg eingefahren hat (3:0 in Ahlerstedt), „gab es bislang auch Licht und Schatten. Die Leistungen waren sehr tagesformabhängig“, sagt Breves, der sich aber bedeckt hält, wie genau er die Partie angehen lassen will. „Wir werden immer auch den Gegner, dessen Mittel und die Gegebenheiten wie die Größe des Platzes bei unserer Ausrichtung berücksichtigen.“ Klar sei, dass der mentale Aspekt wichtig sein wird, „dazu gehört auch die Überzeugung, dass wir defensiv geordneter stehen“, so der FSV-Trainer.

Positiv sieht Breves außerdem die recht kurze Anreise. „Es hat sich bei uns in Heeslingen gezeigt, zuletzt aber auch in unserem Heimspiel bei den Spellern: Wenn du drei, vier Stunden Anfahrt in den Knochen hast, schüttelst du die nicht einfach ab. Gerade in den ersten zehn und den letzten 30 Minuten macht sich das bemerkbar.“ Dass dies am Sonntag kein Faktor werden dürfte, stimmt Breves zuversichtlich.

