1:0 in Pattensen – Sieg des Kollektivs der FSV Schöningen

Er krönte die starke Mannschaftsleistung der Schöninger in Pattensen mit dem goldenen Treffer zum 1:0-Sieg: Nathan Wahlig (am Ball).

Dieses Mal war es kein Torspektakel wie beim 4:3 vor einer Woche gegen Spelle-Venhaus, jubeln konnten die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen beim Abpfiff dennoch. Die Mannschaft von Trainer Bastian Breves setzte sich im Aufsteiger-Duell beim TSV Pattensen mit 1:0 (0:0) durch. Nathan Wahlig hatte in einem chancenarmen Spiel Mitte des zweiten Durchgangs für den Siegtreffer gesorgt und der FSV den zweiten „Dreier“ in Folge beschert.

Wenige Chancen in der ersten Halbzeit

Toraktionen hatten schon in den ersten 45 Minuten Seltenheitswert. Die Gäste hatten mehr vom Spiel und meldeten die Offensivabteilung des TSV fast gänzlich ab, die Pattenser wiederum boten dem Gegner ebenfalls wenig an. Die FSV kam zunächst nicht über Halbchancen wie die von Nils Bremer hinaus, der aus spitzem Winkel an Keeper Marten Krause scheiterte (10. Minute).

Erst in der Endphase des ersten Durchgangs wurde die Partie unterhaltsamer – und direkt spektakulär. Sergej Evljuskin schraubte sich im gegnerischen Strafraum hoch und versuchte es per Fallrückzieher. Die Kugel sprang an den Pfosten, dann an die Latte und von dort aus ausgerechnet in Krauses Arme (36.). Auf der Gegenseite war 43 Minuten lang so gut wie nichts passiert, dann tauchte Nils-Ole Heuermann frei vor Schöningens Torwart Niclas Edelmann auf. Weil Heuermann, der womöglich schlichtweg zu viel Zeit zum Überlegen hatte, links am Tor vorbeischoss (44.), ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel standen die Hausherren noch etwas stabiler als in den ersten 45 Minuten und kamen selbst zum ersten Hochkaräter. Sören Vespermann schloss aus elf Metern frei vor Edelmann ab, der fuhr aber seinen rechten Fuß aus (56.). Steven Melz versuchte es per Volley aus der Distanz und verfehlte sein Ziel nur knapp (70.).

Nathan Wahlig trifft per Nachschuss für die FSV Schöningen

Die Schöninger hatten sich bis dahin die Zähne an der starken Defensive des Mitaufsteigers ausgebissen. Als sie dann doch noch mal eine Lücke fanden, schlugen sie eiskalt zu. Luca Caringi brachte den Ball flach in den Strafraum, am zweiten Pfosten kam der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Kohl zum Abschluss. Dessen Versuch kratzte Krause noch so eben von der Linie, mit seinem Nachschuss ließ Nathan Wahlig Pattensens Schlussmann dann aber keine Abwehrchance mehr (72.).

Letztlich brachten die Schöninger diese Führung dann mit einer im Kollektiv kämpferisch sehr starken Leistung über die Zeit. „Das war heute auch der Unterschied zwischen beiden Teams: Pattensen hat auf die individuelle Qualität einiger Spieler gesetzt. Wir haben aber über unsere mannschaftliche Geschlossenheit gewonnen und zu null gespielt, was eines der für den August gesteckten Spielziele der Mannschaft war“, bilanzierte FSV-Trainer Bastian Breves.

Dieser Erfolg gegen einen „Gegner, der einem wirklich alles entgegenwirft“, so Breves, tue besonders gut. „Wir müssen uns aber auch bei Niclas Edelmann bedanken, der uns mit seiner starken Leistung in den Eins-gegen-Eins-Situationen vor dem Gegentreffer bewahrt hat.“ Einen Wermutstropfen gab es dennoch aus Schöninger Sicht: Nils Bremer musste zur Pause mit einer Oberschenkelverletzung raus.

FSV: Edelmann – Bremer (46. Behling, 68. Niemann), Göbel, Reiche, Caringi – Ademeit, Evljuskin – Wahlig, Lutz (61. Winter), Hoffie (68. Kohl) – Sening (75. Evers).

Tor: 0:1 Wahlig (72.).

