Heesebergs Coach Grahe erhofft sich einen Schub

Söllingen. Der FC will nach dem 2:0 gegen Lamme gleich den zweiten Saisonsieg folgen lassen. Am Mittwoch geht es gegen die Reserve des BSC Acosta.

„Deutlich griffiger als in den Spielen zuvor“ habe sich seine Mannschaft am Sonntag beim 2:0-Erfolg über Germania Lamme gezeigt, lobte Michael Grahe, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Heeseberg. Daran gilt es heute anzuknüpfen, wenn ab 19 Uhr im Nachholspiel gegen den BSC Acosta II in Söllingen direkt der zweite Saisonsieg gelingen soll.

Der Übungsleiter hofft, „dass uns der Erfolg gegen Lamme noch mal einen Schub verleiht und wir damit jetzt in die richtigen Bahnen gefunden haben“. Die Rückkehr des zuvor langzeitverletzten Alexander Schrader hatte bereits positiven Einfluss auf den FC: Mit dem hochgewachsenen Stürmer gewann das Angriffsspiel Heesebergs eine lange vermisste Komponente hinzu. Zwar müsse er aus beruflichen Gründen wieder auf einige Spieler verzichten. Zeige seine Mannschaft aber dasselbe Engagement wie am Sonntag, sei auf eigenem Platz erneut ein „Dreier“ drin, ist Grahe überzeugt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Acosta liegt Heeseberg – Grahe warnt dennoch

In der vergangenen Saison schienen die Braunschweiger den Blau-Gelben jedenfalls zu liegen. In der Vorrunde setzte sich der FC sowohl bei Acosta (1:0) als auch in Ingeleben (3:1) durch. In der Meisterrunde ließ die Grahe-Elf dann ein 4:1 im Heimspiel folgen, ehe sie sich Ende Mai im Franzschen Feld mit einem 0:0 begnügen musste.

„Wir wissen, dass Acosta an einem guten Tag jeden Gegner in der Bezirksliga schlagen kann“, sagt der FC-Trainer und warnt vor allem vor dem Tempo und der Konterstärke der Landesliga-Reserve des BSC. „Defensiv müssen wir ständig aufpassen, weil Acosta immer gute Schnittstellenpässe spielen kann.“

Allerdings sei die Mannschaft von Trainer Uwe Stucki zu Hause doch meist noch etwas stärker, „weil der Kunstrasenplatz immer ein großer Vorteil für den BSC ist“, ordnet Grahe ein und fügt mit einem Augenzwinkern an, dass die Braunschweiger nun eben auf dem „nicht überall ganz grünen“ Söllinger Geläuf ran müssen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de