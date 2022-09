Fust-Elf bietet SSV Paroli, Helmstedt kassiert ein 0:18

Helmstedt. Mit der JSG Königslutter und der JSG Helmstedt verabschieden sich zwei heimische C-Jugend-Fußballteams in der ersten Runde des Bezirkspokals.

Die C-Junioren der JSG Königslutter und der JSG Helmstedt sind in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals ausgeschieden. So weit die Gemeinsamkeit, die Ergebnisse waren jedoch miteinander nicht zu vergleichen…

JSG Königslutter – SSV Vorsfelde 2:5 (2:2). Tore: 1:0, 2:0 Steiniger (6., 10.), 2:1 Suschka (24.), 2:2, 2:4 Thiel (34., 53.), 2:3 n. gem. (45.), 2:5 Ka­naan (69./FE).

Bezirksligist JSG ging als klarer Außenseiter ins Duell mit dem Landesligisten aus Wolfsburg. „Es war schon ein Spiel auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit. Damit hatte ich nicht gerechnet“, betonte JSG-Trainer Jens Fust. Durch einen Doppelpack von Jarne Steiniger innerhalb weniger Minuten führten die Hausherren in der Anfangsphase sogar mit 2:0. „Wir haben spielerisch gut mitgehalten, Vorsfelde hat sich schwergetan“, befand Fust. Noch in der ersten Hälfte kam der SSV aber zum Ausgleich.

„In der zweiten Halbzeit hat ein bisschen die Kraft gefehlt, da haben wir ein wenig den Faden verloren“, musste der JSG-Trainer eingestehen. Nach 45 Minuten ging der Gast erstmals in Führung und sorgte acht Minuten später mit dem Tor zum 4:2 für die Vorentscheidung. Vom Elfmeterpunkt stellte Vorsfelde den Endstand her. „Wir sind noch nicht lange in der Vorbereitung“, erklärte Fust die nachlassenden Kräfte nach Wiederanpfiff. „Es war ein gutes Spiel, wir sind zufrieden. Ich hatte mit einem klareren Ergebnis gerechnet.“

JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen – JSG Helmstedt 18:0 (7:0). Tore: nicht gemeldet.

Beide Teams spielen in einer Bezirksliga-Staffel, von einem Duell auf Augenhöhe waren die Gäste aber weit entfernt. „Der Gegner war mindestens zwei Klassen besser als wir, er hat unsere Jungs richtig ausgespielt“, seufzte Gästecoach Frank Rother. „Wir hatten überhaupt keine Chance, das muss man dann auch neidlos anerkennen.“

Bereits zur Pause führten die Gastgeber aus dem Raum Wolfsburg mit 7:0. Das machte die Aufgabe für die Rother-Elf nur noch schwieriger. „Irgendwann gehen dann auch die Köpfe runter. 10 Minuten nach der Halbzeit waren ganz gut, danach sind wir wieder eingebrochen. Wir brauchen noch drei, vier Wochen und müssen an der Zweikampfstärke arbeiten.“

tim

