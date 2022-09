TSV Barmke II kassiert unnötige Niederlage, die Mut macht

Den Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison haben sich die Fußballerinnen des TSV Barmke II sicherlich anders vorgestellt. Trotz guter Leistung musste sich die Elf von Trainerin Olivia Sychta dem VfL Bienrode mit 1:2 (0:2) geschlagen geben.

TSV Barmke II präsentiert sich stark

Von der ersten Minute an präsentierte sich der TSV stark. Er kam gut in die Zweikämpfe und erarbeitete sich immer wieder Möglichkeiten – der Ertrag blieb jedoch aus. „Es war eigentlich ein Spiel auf ein Tor“, meinte Barmkes Teamchefin Sychta. Doch die fehlende Präzision vor dem Kasten sorgte eben nicht schon früh in der Partie für klare Verhältnisse.

Und wie es eben im Fußball so oft vorkommt, wurde Barmke für die mangelnde Effizienz bestraft. Bienrodes Top-Torjägerin Nadine Fastnacht wurde zwei Mal auf die Reise geschickt – und zwei mal behielt sie vor TSV-Keeperin Jana Tauer die Nerven. Plötzlich stand es 0:2 aus Sicht der Gastgeberinnen. „Ich hatte schon vor dem Spiel vor Fastnacht gewarnt, sie ist eine pfeilschnelle Angreiferin“, ärgerte sich Sychta.

Regionalliga-Reserve drängt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel pochte die Reserve des Regionalligisten auf den Anschluss, und dieser gelang auch relativ schnell. Katharina Schulze ließ die Hoffnung auf einen Punktgewinn wieder aufkeimen. „Wir haben weiter nur auf ein Tor gespielt“, so die TSV-Trainerin. Doch Bienrode verteidigte bis zum Ende souverän und durfte die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Trotz der Auftaktniederlage kann Sychta dem Spiel viel Positives abgewinnen. „Spielerisch war es wirklich gut von uns. Wenn wir an diese Leistung anknüpfen können, die Fehler hinten vermeiden und uns vorne belohnen, erwartet uns eine geile Saison.“

Tore: 0:1, 0:2 Fastnacht (22., 31.), 1:2 Schulze (50.).

Eigentlich hätte auch der STV Holzland am Wochenende sein Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig II bestreiten sollen, die Partie fiel jedoch aufgrund von Personalmangel aus. Das Spiel wird am 6. November nachgeholt.

