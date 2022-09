Königslutter. Die Mannschaft empfängt am Samstag den TC Cottbus zum alles entscheidenden Aufstiegsspiel.

TV Jahn Wolfsburg - TC an der Schirnau Tennis-Nordliga der Damen. Jasmin Heckel Foto: regios24/Helge Landmann

Tennis Damen 30 der TSG Königslutter wollen in die Regionalliga

Jetzt kann eine überaus erfolgreiche Saison noch gekrönt werden: Die Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter bestreiten am Samstag auf heimischer Anlage ihr Aufstiegsspiel zur Regionalliga. Gegner ist ab 11 Uhr der TC Cottbus.

TSG Königslutter ungeschlagen durch die Nordliga-Saison

Ungeschlagen gingen die Tennis-Spielerinnen der TSG durch die abgelaufene Nordliga-Saison. Vier Spiele, vier Siege und ein Match-Verhältnis von 28:8 sprechen eine deutliche Sprache. Mit Cottbus ist nun der Zweite der Nord- und Ostliga zu Gast in Königslutter. „Es wird spannend werden, da sich die Teams nicht kennen und wir noch nie gegen ein Team aus der Ostliga gespielt haben“, erklärt TSG-Spielerin Nina Heckeroth.

Besonders zwei Spielerinnen hatten bei Cottbus einen großen Anteil an der erfolgreichen Saison: Doreeen Krautzig (4:0 im Einzel) und Corinna Nietiedt-Da Silva (2:0) zählten zu den Punktgaranten bei den Gästen aus der Lausitz. Die Schwachstelle beim TC scheinen hingegen die Doppelpaarungen zu sein. Nur sechs ihrer zwölf Doppel konnten die Cottbusserinnen für sich entscheiden. Zum Vergleich: Die TSG gewann acht ihrer zwölf Doppel.

Ohne Junge und Röske, aber trotzdem zuversichtlich

Mit der im Einzel ungeschlagenen Henrike Junge, die seit Anfang August mit ihrer Familie in Washington lebt und Swantje Röske, die vor kurzem Nachwuchs bekommen hat, werden zwei Lutteranerinnen nicht zur Verfügung stehen. Dennoch zeigt sich Heckeroth überaus zuversichtlich. „Wir sind fit, motiviert und werden alles geben, um einen Sieg einzufahren“, so die TSG-Spielerin.

Für Heckeroth und ihre Teamkolleginnen ist das Duell mit Cottbus mehr als ein normales Spiel, für sie ist es ein Erlebnis. „Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, die Möglichkeit zu bekommen, eventuell in der höchsten Spielklasse der Damen 30 in Deutschland antreten zu können.“ Mit Cottbus muss nur noch die letzte Hürde in Richtung Regionalliga genommen werden. Deshalb hofft Heckeroth auf „zahlreiche Unterstützung. Das würde uns natürlich sehr freuen.“

