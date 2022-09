Turnteam Helmstedt sichert sich den Bezirksmeistertitel

Es war der würdige und aus Sicht des Turnteams Helmstedt auch krönende Abschluss der Wettkampfsaison 2022: Bei den Ligawettkämpfen des Turnbezirks Braunschweig in Goslar holte sich das Team der Altersklasse 14 und älter, bestehend aus Hannah Weinkopf, Sophie Lübke und Tia Koblitz (alle TSV Germania Helmstedt) sowie Svenja Hartwig (Helmstedter SV), den Titel in der Bezirksliga 2.

Die Teilnehmerinnen turnten am Boden, Sprung, Stufenbarren und Balken die Übungen der Leistungsklasse 3 des Deutschen Turnerbundes und mussten ihre Kürübungen wieder selber zusammenstellen.

Turnteam Helmstedt holt 37,800 Punte am Boden

Die Helmstedterinnen begannen ihren Wettkampf am Boden. Mit ihrer sicher geturnten Kür sorgte Weinkopf dafür, dass sich auch bei ihren Teamkolleginnen die Anspannung etwas legte, denn die ersten Punkte waren gesichert. Hartwig, Koblitz und Lübke zeigten ebenfalls schöne, saubere Bodenübungen, bei denen sie unter anderem das freie Rad, den Durchschlagsprung und eine Verbindung aus Radwende, Flick-Flack und Rückwärtssalto zeigten und insgesamt 37,800 Punkte für die Gesamtwertung holten.

Hannah Weinkopf turnt Tageshöchstwerte am Sprung und am Stufenbarren

An ihrem Paradegerät, dem Sprung, gelang es Koblitz mit dem Sprung „Halb rein, Halb raus“, ihre Wertung von 12,250 Punkten, mit der sie sich beim Bezirksentscheid Gold geholt hatte, nochmals auf 12,600 Punkte zu steigern. Auch Lübke bekam für ihren nahezu perfekten Handstützüberschlag 12,600 Punkte, Weinkopf verdiente sich sogar 12,900 Punkte – der Tageshöchstwert des gesamten Turnkreises. So fügte das Turnteam seinem Gesamtergebnis weitere 38,100 Punkte hinzu.

Das dritte Gerät war der Stufenbarren, an dem sich Lübke beim Einzel-Bezirkswettkampf die Silbermedaille gesichert hatte. Mit 12,450 Zählern bestätigte sie beim Mannschaftswettkampf ihre Leistung. Deutlich steigern konnten sich Koblitz (12,700) und Weinkopf, die mit ihrer Übung selbst Trainerin Fiona Stöber in Staunen versetzte und auch an diesem Gerät mit 13,000 Punkten die beste Wertung des Tages unter allen Turnerinnen zeigte.

Helmstedterinnen machen den Bezirksmeistertitel am Schwebebalken perfekt

Die Entscheidung über die Gesamtwertung fiel dann am Schwebebalken, an dem erfahrungsgemäß die meisten Fehler passieren können. Auf dem nur zehn Zentimeter breiten Balken zeigten die Helmstedterinnen Räder, einen Hocksprung mit halber Drehung sowie einen Salto als Abgang. Nachdem Hartwig, Weinkopf und Lübke sehr gute und sturzfreie Übungen gezeigt hatten, ging Koblitz als letzte Turnerin ans Gerät. Sie hielt der Drucksituation stand und verdiente sich mit einer hervorragenden Übung 13,200 Punkte – ebenfalls die Tageshöchstwertung im Bezirk.

Das Helmstedter Team sammelte somit weitere 39,000 Punkte für die Gesamtwertung und freute sich riesig darüber, dass sich alle Turnerinnen – vor allem am Schwebebalken – selbst übertroffen hatten. Selbst vom Kampfgericht gab es Lob für den sicheren und sturzfreien Durchgang. Nach der Auswertung aller Ergebnisse erhielt das Quartett den verdienten Lohn: Mit einer Gesamtpunktzahl von 153,050 durften sie sich über den Goldpokal und den Titel „Bezirksmeister“ freuen und feiern lassen. Platz 2 ging an den TK Gifhorn (150,050), gefolgt vom TV GutsMuths Scharzfeld (147,450), der TG Wolfsburg (145,450), dem TK Göttingen (142,500) und dem Einbecker SV (138,950).

r.

