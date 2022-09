Auch der FC Heeseberg kann Türk Gücü nicht stoppen

Der FC Türk Gücü Helmstedt bleibt in der Fußball-Bezirksliga 2 auch nach dem achten Spieltag das Maß aller Dinge: Die von Co-Trainer Kubilay Kaan Kaptan gecoachten Helmstedter – Chef-Trainer Fatih Özmezarci nahm am Sonntag am Berlin Marathon teil – gewannen das Kreisduell beim FC Heeseberg mit 3:1 (1:1) und fuhren damit ihren achten Sieg im achten Spiel ein.

„Wir wissen, dass wir der Favorit sind, und wir werden auch von Beginn an auf Sieg spielen. Aber wir müssen die Sache voll konzentriert angehen und unser Spiel machen. Die Konkurrenz wartet ja nur auf einen Ausrutscher von uns“, betonte der Co-Trainer des Tabellenführers aus der Kreisstadt selbstbewusst vor dem Spiel.

Und der Liga-Primus legte auch gleich los wie die Feuerwehr. Schon nach nur drei Minuten musste Patrick Boltz für seinen bereits geschlagenen Keeper Luc Hölemann auf der Linie retten. Im Gegenzug hielt Türk Gücüs Keeper Paul Probod­ziak einen Schuss von Patrick Boltz ohne Mühe und schlug das Leder sofort steil nach vorn. Adrian Goransch lief ungehindert auf das Heeseberger Tor zu und spitzelte den Ball an Hölemann vorbei ins lange Eck – die frühe 1:0-Führung für die Gäste (5.).

Alles schien für den Favoriten nach Plan zu verlaufen. Doch nach 15 Minuten befreiten sich die Hausherren vom Dauerdruck und griffen nun ihrerseits immer öfter an. Die Belohnung: Nach einer präzisen Flanke von Marvin Kote brauchte Florian Naumann die Kugel nur noch einzunicken (27.) – das 1:1. In der Folge schienen die Gäste etwas irritiert und passten sich dem Stil der Gastgeber an: Lange Bälle schienen plötzlich das Allheilmittel für beide zu sein. Doch es passierte nichts mehr, so dass es bei dem bis dahin gerechten Spielstand blieb.

„In der Halbzeitpause bin ich laut geworden, denn wenn man etwas vor dem Spiel anspricht und das wird einfach nicht gemacht, dann wird man sauer. Das hat wohl gewirkt, denn danach sind wir besser geworden und haben am Ende auch verdient gewonnen“, so Kaptan.

Zunächst hatte aber der FCH die Chance, doch Keeper Probodziak entschärfte den Gewaltschuss von Nico Lübbecke mit einer Glanzparade. Jetzt aber nahmen die Helmstedter das Heft wieder in die eigene Hand und verschärften das Tempo. Als FCH-Keeper Hölemann einen Freistoß zu kurz abwehrte, war Torjäger Ilyas Bircan zur Stelle und staubte zum 2:1 (73.) für Türk Gücü ab. Bircan war es auch, der in der 86. Minute einen Strafstoß zum Endstand verwandelte. Sekunden vor Schluss vergab Fabian Romeike die große Chance zum 2:3, als sein scharf geschossener Elfmeter nur am Pfosten landete.

Heesebergs Coach Michael Grahe fasste nüchtern zusammen: „Wir haben kämpferisch zwar eine gute Leistung gebracht, aber am Ende haben die Helmstedter eben zwei Tore mehr gemacht.“

Tore: 0:1 Goransch (5.), 1:1 Naumann (27.), 1:2, 1:3 Bircan (73., 86./FE).

